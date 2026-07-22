Nemzeti Sportrádió

Az Olasz Labdarúgó-szövetség elnöke megerősítette: tárgyalnak Guardiolával

2026.07.22. 11:47
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Pep Guardiola az első számú jelölt az olasz szövetségi kapitányi posztra (Fotó: Getty Images)
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Pep Guardiola olasz labdarúgó-válogatott Giovanni Malago Olasz Labdarúgó-szövetség FIGC
Giovanni Malago, az Olasz Labdarúgó-szövetség elnöke megerősítette, hogy tárgyalásokat folytatnak a Manchester Citytől a legutóbbi idény végén távozó Pep Guardiolával arról, hogy a spanyol szakember legyen a válogatott következő szövetségi kapitánya.

Az Olasz Labdarúgó-szövetség elismerte, hogy tárgyalásokat folytatnak Pep Guardiolával, aki a legutóbbi idény végén hagyta el a Manchester Cityt. Giovanni Malago, a szervezet elnöke elmondta, hogy fizetés tekintetében hajlandók „kivételeket” is tenni az 55 éves sztáredző szerződtetése érdekében.

Guardiola a múlt szezon végén távozott a Manchester Citytől, amellyel tízéves regnálása alatt hat Premier League-címet, három FA-kupát, öt Ligakupát és egy Bajnokok Ligája-trófeát nyert. A spanyol tréner a Barcelonával kétszer győzött a BL-ben, és a Bayern Münchennel is számos címet szerzett.

Gennaro Gattuso áprilisban mondott le a szövetségi kapitányi posztról, miután a négyszeres világbajnok olasz csapat sorozatban harmadszor sem jutott ki a világbajnokságra.

Az olasz sajtó szerint Guardiola mellett Roberto Mancini, akivel Olaszország megnyerte a 2020-as Európa-bajnokságot és a korábbi kiváló középpályás, Andrea Pirlo is jelölt. Malago erről azt mondta, vannak még mások is a listán, de ez a két szakember abba a kategóriába tartozik, amelyben gondolkoznak.

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Pep Guardiola olasz labdarúgó-válogatott Giovanni Malago Olasz Labdarúgó-szövetség FIGC
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