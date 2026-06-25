Nemzeti Sportrádió

Már Argentína a vb legnagyobb esélyese az Opta szerint

2026.06.25. 09:10
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Lionel Messi nyakában a többiek (Fotó: Getty Images)
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A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe szerint a csoportkör első két fordulója után a címvédő Argentína lépett elő a fő esélyessé az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság megnyerésére.

A vb-rajtot megelőzően az Optánál még az Európa-bajnok Spanyolország „állt nyerésre” Franciaország, Anglia és Argentína előtt, míg az első csoportkört követően a franciák vették át a vezetést.

A legfrissebb elemzésben Argentína esélye az első helyre 15.46 százalék, Franciaországé 15.06, míg az Európa-bajnoki címvédő Spanyolországé 12.48 százalék.

Foci vb 2026
2026.02.11. 06:42

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