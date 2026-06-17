Nemzeti Sportrádió

Már aligha játszik a vb-n a taslit adó dél-afrikai játékos

V. B.V. B.
2026.06.17. 20:35
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Themba Zwane ekkor kapta meg a piros lapját (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 Themba Zwane eltiltás dél-afrikai válogatott

A világbajnokság nyitó mérkőzésén Mexikó 2–0-ra legyőzte Dél-Afrikát, a találkozón háromszor villant a piros lap. A kiállítással a vb-n alapesetben egymeccses eltiltás jár, így a gólhelyzetben szabálytalankodó César Montesnek és Sphephelo Sithole-nak is ennyit kell kihagynia.

Ellenben Themba Zwane rosszabbul járt, ugyanis három összecsapásra tiltották el. Mint ismert, a dél-afrikai középpályás a 84. percben kapott pirosat, miután fejen csapta Roberto Alvaradót, ez pedig erőszakos cselekedetnek minősül, ezért súlyosabb büntetés szabható ki miatt, amit most meg is tett a FIFA fegyelmi bizottsága – írja az ESPN.

Zwane így valószínűleg már nem lép pályára a vb-n, hacsaknem a dél-afrikai válogatott eljut a nyolcaddöntőigg.

 

vb 2026 Themba Zwane eltiltás dél-afrikai válogatott
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