Már aligha játszik a vb-n a taslit adó dél-afrikai játékos

A világbajnokság nyitó mérkőzésén Mexikó 2–0-ra legyőzte Dél-Afrikát, a találkozón háromszor villant a piros lap. A kiállítással a vb-n alapesetben egymeccses eltiltás jár, így a gólhelyzetben szabálytalankodó César Montesnek és Sphephelo Sithole-nak is ennyit kell kihagynia.

Ellenben Themba Zwane rosszabbul járt, ugyanis három összecsapásra tiltották el. Mint ismert, a dél-afrikai középpályás a 84. percben kapott pirosat, miután fejen csapta Roberto Alvaradót, ez pedig erőszakos cselekedetnek minősül, ezért súlyosabb büntetés szabható ki miatt, amit most meg is tett a FIFA fegyelmi bizottsága – írja az ESPN.

Zwane így valószínűleg már nem lép pályára a vb-n, hacsaknem a dél-afrikai válogatott eljut a nyolcaddöntőigg.