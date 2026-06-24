Nemzeti Sportrádió

Luka Modric: Hihetetlen, hogy eljutottam a 200. meccsig a kedvenc mezemben

V. J.V. J.
2026.06.24. 03:56
Luka Modric (Fotó: Getty Images)
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Panama foci vb 2026 Luka Modric vb 2026 foci vb extra vb-hírfolyam Marco Pasalic Zlatko Dalic Horvátország Josip Stanisic
Mint ismert, Horvátország 1–0-ra verte Panamát a labdarúgó-világbajnokság csoportkörének 2. fordulójában. A mérkőzést követően így értékeltek a főszereplők.

„Nagyon nehéz mérkőzést játszottunk. Ez igazi csatát vívtunk meg. Az ellenfél nagyon veszélyesen játszott és az első félidőben semmit sem tettünk azért, hogy megszerezzük a vezetést. A legfontosabb, hogy megszereztük a három pontot és hogy még mindig van esélyünk továbbjutni. Nehezen, de átvészeltük a meccset. Szükségünk volt erre a győzelemre és a három pontra a továbbjutáshoz” – idézi Zlatko Dalic horvát szövetségi kapitány mérkőzés utáni nyilatkozatát az index.hr.

A 200. válogatott mérkőzését játszó Luka Modric így látta az eseményeket:

„Úgy érzem, görcsölve játszottunk, de a mérkőzés előrehaladtával voltak jó pillanataink is. Innen csak feljebb emelkedhetünk, és remélem, hogy a győzelem elősegíti a változást. Hihetetlen, hogy eljutottam a 200. meccsig a kedvenc mezemben, büszkeséggel tölt ez el. Soha nem is álmodtam róla. Köszönöm mindenkinek a támogatást és a gratulációkat. Köszönöm mindenkinek, aki segített nekem a 200 mérkőzésem során.”

„Nem mondhatni, hogy Panama rosszul játszott, stabil csapat képét mutatták. Ha kihasználtam volna a lehetőségeimet, könnyebb győzelmet arattunk volna”  – értékelt önkritikusan Marco Pasalic.

Josip Stanisic a gólpasszáról mesélt.

„Marco Pasalicnak adtam át a labdát, és reméltem, hogy ő is megtalál. Így is lett, aztán láttam, hogy Budimir a hosszú kapufához megy, és megpróbáltam jól bepasszolni. Ante Budimir ott volt, ahol lennie kellett.  Boldog vagyok, hogy nyertünk.”

„Jól játszottunk. A végsőkig küzdöttünk, hűek maradtunk a saját stílusunkhoz, és csak annyit mondhatok, hogy büszke vagyok a játékosaimra – mondta Panama szövetségi kapitánya, Thomas Christensen a FIFA honlapja szerint. Remek mérkőzést játszottuk, szoros küzdelmet vívtunk Horvátországgal. Ilyen a futball. Nekik egyetlen egyértelmű gólhelyzetük volt, azt pedig kihasználták. Az igazság az, hogy nem jelentettek túl nagy veszélyt ránk.” 

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