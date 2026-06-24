Statisztikák: Luka Modric a negyedik világon, aki elérte a 200. válogatottságot

Luka Modric kétszázados lett! Ez volt a horvátok középpályás legendájának 200. válogatott meccse, ennél több nemzeti csapatban bemutatott pályára lépést csak három játékos hozott össze a világon: Lionel Messi (201), a kuwaiti Bader Al-Mutawa (202) és Cristiano Ronaldo (230).

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: 𝐋𝐔𝐊𝐀 𝐌𝐎𝐃𝐑𝐈𝐂 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐒 𝐇𝐈𝐒 𝟐𝟎𝟎𝐓𝐇 𝐂𝐑𝐎𝐀𝐓𝐈𝐀 𝐆𝐀𝐌𝐄 🤯🇭🇷



Only 3 players ever have played more games for their country than him 😲



Another incredible milestone reached at his fifth World Cup 👏



🇩🇪 2006 World Cup ✔️

🇧🇷 2014 World Cup… pic.twitter.com/2rMx4d8Fko — 433 (@433) June 23, 2026

Luka Modrić makes his 200th appearance for Croatia tonight, and in doing so becomes the fourth male player to represent their country 200 times:



🇵🇹 230 - Cristiano Ronaldo

🇰🇼 202 - Bader Al-Mutawa

🇦🇷 201 - Lionel Messi

🇭🇷 200 - Luka Modrić



LEGEND. 💫 pic.twitter.com/fhcIl81CYC — Squawka (@Squawka) June 23, 2026

Nem minden rekordot Modric tart. Ante Budimi 34 évesen és 336 naposan minden idők legidősebb vb-gólszerzője lett. A korábbi rekorder Ivica Olic volt, aki még 2014-ben talált be 34 évesen és 277 naposan.

1 - Con 34 años y 336 días, Ante Budimir se convierte en el goleador más veterano de Croacia 🇭🇷 en la Copa del Mundo, superando el anterior récord de Ivica Olić ante Camerún 🇨🇲 en 2014 (34 años y 277 días).



Cisne. pic.twitter.com/LMQV9ybvwo — OptaJose (@OptaJose) June 24, 2026

Panama remek a pocsék első félidőkben. A nyitókörben Ghána ellen a két csapat együttes xG-je 0.11 volt egy félidő után, míg most, a panamai–horvát szintén 0.11-es várható gólhelyzetet hozott egy játékrészt követően. Ez az idei vb-n a két legkisebb számadat ebben a tekintetben, sőt, legutóbb a 2022-es vb csoportkörében, a Japán–Costa Rica (0.06) mérkőzésen volt rosszabb a helyzet.

Panama-Croatia first-half xG: 0.11

Ghana-Panama first-half xG: 0.11



The last match with a lower combined mark was Japan-Costa Rica (0.06) in 2022. — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 24, 2026

A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI

🇵🇦 Panama 0-1 Croatia 🇭🇷



Croatia are alive and Panama are out after a second 1-0 defeat. Their best spell of play was interrupted by the second-half water break (see momentum graphic below). pic.twitter.com/gX3oBpXo8E — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 24, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

L-CSOPORT

PANAMA–HORVÁTORSZÁG 0–1 (0–0)

Toronto, Toronto Stadion, 43 036 néző. Vezette: Pierre Atcho (gaboni)

PANAMA: Mosquera – J. Ramos (Waterman 77.), J. Córdoba, Andrade – Murillo, Harvey, Bárcenas (T. Rodríguez 90.), Blackman (Davis 90.) – C. Martínez, Fajardo (Londono 83.), J. L. Rodríguez. Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen

HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol (Kramaric, a szünetben), Modric (Mario Pasalic 81.), Kovacic (P. Sucic 72.) – Marco Pasalic (L. Sucic 72.), Baturina, Perisic – Musa (Budimir, a szünetben). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic

Gólszerző: Budimir 54.

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