Nemzeti Sportrádió

Statisztikák: Luka Modric a negyedik világon, aki elérte a 200. válogatottságot

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.24. 03:15
Fotó: Getty Images
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Mint ismert, Horvátország 1–0-ra megverte Panamát a labdarúgó-világbajnokság csoportkörének 2. fordulójában, az L-csoportban. Jöjjenek a mérkőzés statisztikái, adatai, érdekességei!

 

Luka Modric kétszázados lett! Ez volt a horvátok középpályás legendájának 200. válogatott meccse, ennél több nemzeti csapatban bemutatott pályára lépést csak három játékos hozott össze a világon: Lionel Messi (201), a kuwaiti Bader Al-Mutawa (202) és Cristiano Ronaldo (230). 

Nem minden rekordot Modric tart. Ante Budimi 34 évesen és 336 naposan minden idők legidősebb vb-gólszerzője lett. A korábbi rekorder Ivica Olic volt, aki még 2014-ben talált be 34 évesen és 277 naposan.

Panama remek a pocsék első félidőkben. A nyitókörben Ghána ellen a két csapat együttes xG-je 0.11 volt egy félidő után, míg most, a panamai–horvát szintén 0.11-es várható gólhelyzetet hozott egy játékrészt követően. Ez az idei vb-n a két legkisebb számadat ebben a tekintetben, sőt, legutóbb a 2022-es vb csoportkörében, a Japán–Costa Rica (0.06) mérkőzésen volt rosszabb a helyzet.

A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
L-CSOPORT
PANAMA–HORVÁTORSZÁG 0–1 (0–0)
Toronto, Toronto Stadion, 43 036 néző. Vezette: Pierre Atcho (gaboni)
PANAMA: Mosquera – J. Ramos (Waterman 77.), J. Córdoba, Andrade – Murillo, Harvey, Bárcenas (T. Rodríguez 90.), Blackman (Davis 90.) – C. Martínez, Fajardo (Londono 83.), J. L. Rodríguez. Szövetségi kapitány: Thomas Christiansen
HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol (Kramaric, a szünetben), Modric (Mario Pasalic 81.), Kovacic (P. Sucic 72.) – Marco Pasalic (L. Sucic 72.), Baturina, Perisic – Musa (Budimir, a szünetben). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic
Gólszerző: Budimir 54.

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