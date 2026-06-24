Nemzeti Sportrádió

A csereként beállt Budimir juttatta előnyhöz a horvátokat Panama ellen – videók

V. J.V. J.
2026.06.24. 02:32
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Fotó: Getty Images
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Panama foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Horvátország

 

Panama foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam Horvátország
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Három lövés, 1 kaput találó, 0.11-es xG, 0 gól a panamai–horvát első félidejében

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