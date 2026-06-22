Lionel Messi: Amíg jól érzem magam, ott leszek a pályán

Még csak a második mérkőzésére készül Argentína, mégis állandóan Lionel Messi a téma. A 38 éves argentin csatár mesterhármast szerzett Algéria ellen, ezzel először triplázott világbajnokságon, a torna örökranglistáján pedig utolérte a 16 gólos Miroslav Klosét. És aligha lepődne meg bárki, ha Ausztria ellen már túl is szárnyalná a kiváló német csatárt. Persze akadtak, akik amiatt panaszkodtak, hogy nem állította ki őt a játékvezető, amiért odatalpalt Aissza Mandi lábára. És persze arról se feledkezzünk meg, hogy egy argentin televízió tévesen az édesapja, Jorge Messi halálhírét keltette. A család cáfolta a hírt, ám kiderült, hogy Jorge Messi valóban orvosi kezelés alatt áll, de az állapota folyamatosan javul.

Az Inter Miami támadója az első mérkőzést látva nagyon elszánt, pályafutása utolsó világbajnokságán nagyon szeretne bizonyítani. Még akkor is, ha vitathatatlanul a sportág történetének valaha volt egyik legjobbja. Ahogyan a teniszben Rafael Nadal. Merthogy Lionel Messi hozzá hasonlította magát a mesterhármasa után.

„Épp a Rafael Nadalról készült sorozatot nézem, nagyon tudok azonosulni vele – idézte a TyC Sports az argentin klasszist. – Imádom a futballt, gyerekkorom óta ez a szenvedélyem, ugyanúgy beleadok mindent, ahogy Nadal a teniszbe. Ebből a szempontból nagyon hasonlóak vagyunk. Amíg jól érzem magam, addig ott leszek a pályán.”

A két elit sportoló pályafutásában egyébként több a közös elem. A 2008-as olimpián mind a ketten aranyérmesek lettek, 2005-ben érték el az első jelentős sikerüket. Lionel Messi akkor nyerte meg az első spanyol bajnoki címét, Rafael Nadal pedig akkor diadalmaskodott először a Roland Garroson. És persze mind a ketten számos rekordot tartanak, amelyek jó ideig aligha dőlnek meg.

Így készül tehát a nyolcszoros aranylabdás klasszis Ausztria ellen, s a papírforma szerint ismét nyernie kell Argentínának. A neheze persze csak utána jön, de az 1986-os vb hőse, az NSZK ellen 3–2-re megnyert döntőben győztes gólt szerző Jorge Burruchaga bízik a válogatottban.

„Nem ugyanaz megnyerni a világbajnokságot és címet védeni – idézte a Marca a 63 éves korábbi csatárt. – De Argentína a vb-győzelem után is bizonyította, hogy ugyanolyan elszánt és sikerre éhes maradt. Ezért szerintem minden esélye megvan arra, hogy megint megnyerje a tornát. Egészen biztos vagyok benne, hogy bejut a legjobb négy közé. A csapat készen áll. Arról meg semmi értelme vitázni, hogy Diego Maradona vagy Lionel Messi a nagyobb klasszis. Az egyetlen ami számít, hogy mind a ketten argentinok, ők az utóbbi negyven év legjobb labdarúgói.”

Érdekesség, hogy a téma Alexis Mac Allisternél is előkerült, akinek az édesapja, Carlos Diego Maradonával futballozott együtt. Ő pedig Lionel Messivel.

„Mi tagadás, szerencsés család a miénk – idézte a TyC Sports a Liverpool középpályását. – Édesapám számára Maradona volt az egyik legfontosabb ember. Nagyon sokat segített neki a pályán és azon kívül is. Csak jót mesélt róla. Én pedig nagyon élvezem, hogy együtt edzhetek és játszhatok Lionel Messivel. Nem lesz még egy hozzá hasonló. Nemigen lehet megtanulni azt, amit csinál, mert hiába tudod, mit kellene tenned, nem tudod úgy megcsinálni, ahogyan ő. Ezért elsősorban az alázata és az emberi értékei azok, amit igyekszem tőle ellesni. Ami az osztrákokat illeti, erőnlétileg nagyon felkészültek, ezért magas intenzitású mérkőzésre számítok. Nem dőltünk hátra, a vb-győzelem után még többre vágyunk, de az is fontos, hogy élvezzük az edzéseket és a mindennapokat.”

A JÓ HANGULAT ELENGEDHETETLEN A TORNÁN Fontos, mit mutatunk a pályán, de élvezni is kell a vb-t – Milyen érzés, hogy Lionel Messi korábban önt nevezte az egyik példaképének?

– Óriási büszkeséggel tölt el. Egyszer olvastam, hogy Zinédine Zidane hasonlót mondott Enzo Francescoliról, akkor is arra gondoltam, milyen csodálatos érzés lehet, ha egy hatalmax klasszis így beszél az emberről. Még futballoztunk is együtt, de most már edzőként segíthetem. Csodálom őt, és nemcsak játékosként, hanem emberileg is. – Lionel Scaloni 2018-ban vette át a válogatott irányítását, azóta a Copa Américát kétszer, a vb-t egyszer nyerte meg Argentína. Ennyire összeállt a csapat?

– Régóta vártunk már arra, hogy újra itt tartson a válogatott. A játékosok elszántságának és hozzáállásának jutalma a sok trófea. Hihetetlen boldoggá tesznek minket ezek a sikerek. – Az első körben a legtöbb nagy válogatottal ellentétben simán nyertek. Mit vár a folytatásban?

– Örülünk a jó kezdésnek, mert korábban ez nem mindig sikerült. A győzelem megnyugtatott minket, de nem szeretnénk túlságosan kényelmessé és nyugodttá válni. A legfontosabb, amit a pályán mutatunk, de az is lényeges, hogy élvezzük a világbajnokságot. Ha nem így teszünk, elpazarolunk negyven napot az életünkből. Ezért a jó hangulat elengedhetetlen, mert ebben az időszakban végig együtt vagyunk. MINIINTERJÚ: Pablo Aimar, Lionel Scaloni segédedzője a fifa.com-nak

Az előző világbajnokság egyik hőse volt Emiliano Martínez, aki a Franciaország elleni döntőben hatalmasat védett Kolo Muani ziccerénél, majd a tizenegyespárbajban is sokat tett azért, hogy Argentína megnyerje a tornát. Az Aston Villa kapusa a mostani csapatnak is alapembere, ám kisebb riadalmat okozott, hogy sérülten, törött ujjal érkezett a vb-re. Még az Európa-liga fináléját megelőző bemelegítésnél tört el az ujja, a Freiburg ellen 3–0-ra megnyert döntőt azonban így is végigvédte. Az Algéria elleni csoportmérkőzésen is ő állt a kapuba, de a Marcának elárulta, hogy nem volt sima a felkészülése.

„Az átlagostól teljesen eltérően alig voltam a pályán, arra figyeltünk, hogy csökkentsük az ujjamon lévő duzzanatot – mondta Emiliano Martínezt. – A lehető legjobb döntés, hogy nem műtettem meg az ujjam, helyette hagytam, hogy a testem gyógyítsa magát. Nagyon sokat szenvedtem ebben az időszakban, az orvosok szerintem naponta hetvenötször kötötték át az ujjamat.” Az argentin kapusnak elméletileg az Ausztria elleni találkozó sem jelenthet problémát, az igazi erőfelmérő az egyenes kieséses szakaszban jön, ahol ismét nagy szükség lesz a bravúrjaira. Sokat szenvedett törött ujjával Emiliano Martínez

AZ ARGENTIN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia), 1 Juan Musso (Atlético Madrid – Spanyolország), 12 Géronimo Rulli (Olympique Marseille – Franciaország)

Védők: 6 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 25 Facundo Medina (Olympique Marseille – Franciaország), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország), 4 Gonzalo Montiel (River Plate), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 13 Cristian Romero (Tottenham Hotspur – Anglia), 2 Marcos Senesi (Tottenham Hotspur – Anglia), 3 Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon – Franciaország)

Középpályások: 8 Valentín Barco (Strasbourg – Franciaország), 7 Rodrigo De Paul (Inter Miami – Egyesült Államok), 24 Enzo Fernández (Chelsea FC – Anglia), 11 Giovani Lo Celso (Real Betis – Spanyolország), 20 Alexis Mac Allister (Liverpool FC – Anglia), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 5 Leandro Paredes (River Plate)

Támadók: 16 Thiago Almada (Atlético Madrid – Spanyolország), 9 Julián Álvarez (Atlético Madrid – Spanyolország), 15 Nicolás González (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 José Manuel López (Palmeiras – Brazília), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország), 10 Lionel Messi (Inter Miami – Egyesült Államok), 18 Nico Paz (Como – Olaszország), 17 Giuliano Simeone (Atlético Madrid – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

AZ OSZTRÁK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 13 Patrick Pentz (Bröndby – Dánia), 1 Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), 12 Florian Wiegele (Viktoria Plzen – Csehország)

Védők: 2 David Affengruber (Elche – Spanyolország), 8 David Alaba (Real Madrid – Spanyolország), 3 Kevin Danso (Tottenham Hotspur – Anglia), 23 Marco Friedl (Werder Bremen – Németország), 15 Philipp Leinhart (Freiburg – Németország), 16 Phillipp Mwene (Mainz – Németország), 5 Stefan Posch (Mainz – Németország), 22 Alexander Prass (Hoffenheim – Németország), 25 Michael Svoboda (Venezia – Olaszország)

Középpályások: 17 Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund – Németország), 10 Florian Grillitsch (Sporting Braga – Portugália), 20 Konrad Laimer (Bayern München – Németország), 19 Dejan Ljubicic (Schalke 04 – Németország), 9 Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), 4 Xaver Schlager (RB Leipzig – Németország), 18 Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), 26 Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), 6 Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), 24 Paul Wanner (PSV – Hollandia), 21 Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)

Támadók: 7 Marko Arnautovic (Crvena zvezda – Szerbia), 11 Michael Gregoritsch (Augsburg – Németország), 14 Sasa Kalajdzic (Linzer ASK)

Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick (német)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

J-CSOPORT

19.00: Argentína–Ausztria (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!