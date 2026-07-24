Fényesebb a láncnál – akard! Kamler János jegyzete

Nagy formátumú futballedzők jutottak eszembe a Ferencváros csütörtöki Európa-liga-selejtezős mérkőzése közben, amelyet acélos játékkal nyert meg a holland bajnokság legutóbbi idényében a dobogóról egyetlen ponttal lemaradó Twente enschedei otthonában.

Legelébb Pep Guardiola.

Egyéves feltöltődős időszaka után 2013 nyarán vette át a Bayern München irányítását, s egészen döbbenetes volt látni, hogy néhány hét (!) leforgása alatt teljesen átalakította a tavasszal még Jupp Heynckesszel Bajnokok Ligáját nyerő együttes játékát: négy-öt gyors és pontos átadásos gólhelyzetteremtésből időnként szemmel is alig követhető, rövid passzos nyomásgyakorlás.

Aztán Jürgen Klopp.

Hirtelen nem is tudom, van-e nála hatékonyabb edző a futballistákban rejlő lehetőségek és teljesítmény elővarázsolásában, lásd a dortmundi bemelegítések alkalmával a labdát sokszor Gelsenkirchenbe átrúgó Robert Lewandowski világklasszissá avan­zsálását. A szemüveges szakember két német bajnoki címe egymás után, valamint a 2013-as Bajnokok Ligája-döntőbe jutása a Dortmunddal az aktuális merítési lehetőségére tekintettel nálam magasabb polcon szerepel a BL-t is beszippantó liverpooli trófeahalmozásánál.

És most itt van a magyar labdarúgásnak Borbély Balázs.

Túl az ETO élvonalba vezetésén, némi európai kupatapasztalat megszerzésén és az NB I aranyérmének besöprésén, június elején átvette a Fradi irányítását, s kevesebb mint két hónappal a kinevezését követően letette az asztalra edzői pályája eddigi legnagyobb győzelmét, a Twente idegenbeli megverését csapata – és a teljes magyar első osztály – legjobbja, a Liverpoollal 2019-ben BL-győztes, jelenleg sérüléssel bajlódó Naby Keita nélkül.

Figyelték az FTC védekezését a labdát a tizenhatos környékén megkapó Twente-játékos letámadásakor? Figyelték a labdaszerzés utáni, már-már beidegződést sugalló mozgásokat? És megfigyelték Gavriel Kanikovszki észjárását munka közben, Kristoffer Zachariassen sokoldalú futballját (ó, az az átlépős csel!) vagy a nemzetközi viszonylatban is kiemelkedően gyors és robbanékony Lenny Joseph gólveszélyességét?

Akárhogy alakul a jövő heti budapesti El-visszavágó, a láncnál és az aranynál is fényesebb edzői tulajdonságok fedezhetők fel a jónál is jobbá válni akaró 46 esztendős Borbély Balázsnál. Ez a szemlélet pedig nem két vagy három labdarúgóra lesz (sőt, talán már van) hatással, hanem az egész csapatra, amely hadvezérével együtt tapasztalhatja a fejlődés motiváló érzését.

Hogy innen is van feljebb.