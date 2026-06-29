Nemzeti Sportrádió

Lemondott posztjáról a szaúdi szövetség elnöke a világbajnokságról való kiesése után

K. T.K. T.
2026.06.29. 08:20
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H-csoport foci vb 2026 Szaúd Arábia
Jasszer al-Miszahalra, a Szaúd-Arábia labdarúgó-szövetségének elnöke vasárnap lemondott posztjáról, mivel a válogatott idő előtt kiesett a világbajnokságról.

A szaúdiak két ponttal a H csoport utolsó helyén végeztek, miután döntetlent játszottak Uruguay-jal és a Zöld-foki-szigetekkel, valamint kikaptak Spanyolországtól, kiestek.

„Teljes felelősséget vállalok, és elnézést kérek mindenkitől, aki abban reménykedett, hogy csapatunk jobb helyen végez.” – jelentette ki Jasszer al-Miszahalra, aki hét éven volt elnök, és nagy szerepet játszott Szaúd-Arábia sikeres pályázatában a 2034-es világbajnokság rendezési jogainak elnyerésében.

Szaúd-Arábia sorozatban harmadszor, összesen pedig hetedik világbajnokságán vett részt.

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A gólt sem szerző Panama a jobb gólkülönbségével öt válogatottat is megelőzött.

 

H-csoport foci vb 2026 Szaúd Arábia
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