Nemzeti Sportrádió

Íme, a tizenhat kieső ország hivatalos vb-helyezése

I. SZ.I. SZ.
2026.06.28. 17:34
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Irak zárta a 48. helyen a világbajnokságot (Fotó: Getty Images)
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Panama vb 2026 vb-hírfolyam Törökország Irak Irán
A világbajnokságra kijutó 48 csapatból 32 maradt versenyben a csoportkör után, 16 számára véget ért a torna. Nézzük, hivatalosan hogyan alakult ki a 33–48. helyezettek sorrendje a világbajnokságon!

A 12 csoportból az összes csoportnegyedik mellett a négy legrosszabb mérleggel záró harmadik esett ki. A legrosszabb csoportharmadik Uruguayt az egyik negyedik, Törökország is megelőzte az Egyesült Államok ellen aratott győzelmével.

Érdekesség, hogy a gólt sem szerző Panama a jobb gólkülönbségével öt válogatottat is megelőzött.

A MÁR KIESETT CSAPATOK HELYEZÉSEI (a nem jelölt csapatok a 4. helyen zárták a csoportjukat)

33. Irán (3.)333–303
34. Dél-Korea (3.)3122–3–13
35. Törökország3123–5–23
36. Skócia (3.)3121–4–33
37. Uruguay (3.)3213–4–12
38. Szaúd-Arábia3211–5–42
39. Csehország3122–6–41
40. Új-Zéland3124–10–61
41. Katar3122–10–81
42. Curacao3121–9–81
43. Panama330–4–40
44. Jordánia333–8–50
45. Haiti332–8–60
46. Üzbegisztán332–11–90
47. Tunézia332–12–100
48. Irak331–12–110

 

 

Panama vb 2026 vb-hírfolyam Törökország Irak Irán
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