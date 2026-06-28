Íme, a tizenhat kieső ország hivatalos vb-helyezése
A világbajnokságra kijutó 48 csapatból 32 maradt versenyben a csoportkör után, 16 számára véget ért a torna. Nézzük, hivatalosan hogyan alakult ki a 33–48. helyezettek sorrendje a világbajnokságon!
A 12 csoportból az összes csoportnegyedik mellett a négy legrosszabb mérleggel záró harmadik esett ki. A legrosszabb csoportharmadik Uruguayt az egyik negyedik, Törökország is megelőzte az Egyesült Államok ellen aratott győzelmével.
Érdekesség, hogy a gólt sem szerző Panama a jobb gólkülönbségével öt válogatottat is megelőzött.
A MÁR KIESETT CSAPATOK HELYEZÉSEI (a nem jelölt csapatok a 4. helyen zárták a csoportjukat)
|33. Irán (3.)
|3
|–
|3
|–
|3–3
|0
|3
|34. Dél-Korea (3.)
|3
|1
|–
|2
|2–3
|–1
|3
|35. Törökország
|3
|1
|–
|2
|3–5
|–2
|3
|36. Skócia (3.)
|3
|1
|–
|2
|1–4
|–3
|3
|37. Uruguay (3.)
|3
|–
|2
|1
|3–4
|–1
|2
|38. Szaúd-Arábia
|3
|–
|2
|1
|1–5
|–4
|2
|39. Csehország
|3
|–
|1
|2
|2–6
|–4
|1
|40. Új-Zéland
|3
|–
|1
|2
|4–10
|–6
|1
|41. Katar
|3
|–
|1
|2
|2–10
|–8
|1
|42. Curacao
|3
|–
|1
|2
|1–9
|–8
|1
|43. Panama
|3
|–
|–
|3
|0–4
|–4
|0
|44. Jordánia
|3
|–
|–
|3
|3–8
|–5
|0
|45. Haiti
|3
|–
|–
|3
|2–8
|–6
|0
|46. Üzbegisztán
|3
|–
|–
|3
|2–11
|–9
|0
|47. Tunézia
|3
|–
|–
|3
|2–12
|–10
|0
|48. Irak
|3
|–
|–
|3
|1–12
|–11
|0
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