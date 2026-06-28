Íme, a tizenhat kieső ország hivatalos vb-helyezése

A 12 csoportból az összes csoportnegyedik mellett a négy legrosszabb mérleggel záró harmadik esett ki. A legrosszabb csoportharmadik Uruguayt az egyik negyedik, Törökország is megelőzte az Egyesült Államok ellen aratott győzelmével.

Érdekesség, hogy a gólt sem szerző Panama a jobb gólkülönbségével öt válogatottat is megelőzött.

A MÁR KIESETT CSAPATOK HELYEZÉSEI (a nem jelölt csapatok a 4. helyen zárták a csoportjukat)