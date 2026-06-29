Nemzeti Sportrádió

Lemondott a cseh szövetségi kapitány a gyenge vb-szereplés után

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.06.29. 18:30
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Miroslav Koubek alig több mint fél évig irányította a cseheket (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Miroslav Koubek lemondás szövetségi kapitány cseh labdarúgó-válogatott
Lemondott posztjáról Miroslav Koubek, a cseh labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, miután csapata csalódást keltően szerepelt a világbajnokságon. A 74 éves szakembert a torna során hozott döntései miatt hazájában is súlyos kritikák érték.

A cseh válogatott a csoportkörben mindössze egy pontot szerzett: a Dél-Koreától elszenvedett vereség és a Dél-Afrika elleni döntetlen után Mexikótól 3–0-ra kikapott, így az A-csoport utolsó helyén búcsúzott a tornától.

Miroslav Koubek a kiesést követően úgy fogalmazott, csapata vereségéhez „ostoba hibák”, valamint a hosszú utazások okozta fáradtság is hozzájárult.

„A rólam szóló féligazságokra és kitalációkra épülő médiakampány szintén szerepet játszott a döntésemben. Ebben a légkörben már nem lenne értelme folytatni a munkámat a cseh válogatott élén” – fogalmazott a Cseh Labdarúgó-szövetség honlapján.

Koubek az után vette át a nemzeti csapat irányítását, hogy Csehország meglepetésre kikapott a Feröertől a világbajnoki selejtezősorozatban. Irányításával a válogatott a pótselejtezőn Írországot és Dániát is legyőzte, ezzel 2006 után először jutott ki a vb-re.

AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

P   

1. Mexikó

3

3

6–0

+6 

9   

2. Dél-Afrika

3

1

1

1

2–3

–1 

4   

3. Dél-Korea

3

1

2

2–3

–1 

3   

4. Csehország

3

1

2

2–6

–4 

1   

 

 

foci vb 2026 Miroslav Koubek lemondás szövetségi kapitány cseh labdarúgó-válogatott
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