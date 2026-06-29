Lemondott a cseh szövetségi kapitány a gyenge vb-szereplés után

A cseh válogatott a csoportkörben mindössze egy pontot szerzett: a Dél-Koreától elszenvedett vereség és a Dél-Afrika elleni döntetlen után Mexikótól 3–0-ra kikapott, így az A-csoport utolsó helyén búcsúzott a tornától.

Miroslav Koubek a kiesést követően úgy fogalmazott, csapata vereségéhez „ostoba hibák”, valamint a hosszú utazások okozta fáradtság is hozzájárult.

Miroslav Koubek po vzájemné dohodě s vedením Fotbalové asociace České republiky opouští pozici hlavního trenéra české fotbalové reprezentace. 🇨🇿



Trenére, děkujeme, že jste nás po 20 letech dovedl zpět na mistrovství světa. 🏆🌍



➡️https://t.co/97XzypBrkC pic.twitter.com/X9VFpmmv6W — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 29, 2026

„A rólam szóló féligazságokra és kitalációkra épülő médiakampány szintén szerepet játszott a döntésemben. Ebben a légkörben már nem lenne értelme folytatni a munkámat a cseh válogatott élén” – fogalmazott a Cseh Labdarúgó-szövetség honlapján.

Koubek az után vette át a nemzeti csapat irányítását, hogy Csehország meglepetésre kikapott a Feröertől a világbajnoki selejtezősorozatban. Irányításával a válogatott a pótselejtezőn Írországot és Dániát is legyőzte, ezzel 2006 után először jutott ki a vb-re.