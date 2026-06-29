Lemondott a cseh szövetségi kapitány a gyenge vb-szereplés után
A cseh válogatott a csoportkörben mindössze egy pontot szerzett: a Dél-Koreától elszenvedett vereség és a Dél-Afrika elleni döntetlen után Mexikótól 3–0-ra kikapott, így az A-csoport utolsó helyén búcsúzott a tornától.
Miroslav Koubek a kiesést követően úgy fogalmazott, csapata vereségéhez „ostoba hibák”, valamint a hosszú utazások okozta fáradtság is hozzájárult.
„A rólam szóló féligazságokra és kitalációkra épülő médiakampány szintén szerepet játszott a döntésemben. Ebben a légkörben már nem lenne értelme folytatni a munkámat a cseh válogatott élén” – fogalmazott a Cseh Labdarúgó-szövetség honlapján.
Koubek az után vette át a nemzeti csapat irányítását, hogy Csehország meglepetésre kikapott a Feröertől a világbajnoki selejtezősorozatban. Irányításával a válogatott a pótselejtezőn Írországot és Dániát is legyőzte, ezzel 2006 után először jutott ki a vb-re.
|AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Mexikó
3
3
–
–
6–0
+6
9
|2. Dél-Afrika
3
1
1
1
2–3
–1
4
|3. Dél-Korea
3
1
–
2
2–3
–1
3
|4. Csehország
3
–
1
2
2–6
–4
1