Nemzeti Sportrádió

Már nem Dér Zsolt az országúti kerékpárosok szövetségi kapitánya

2026.08.06. 10:10
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Már nem Dér Zsolt az országúti kerékpárosok szövetségi kapitánya (Fotó: Török Attila)
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lemondás Magyar Kerékpáros-szövetség szövetségi kapitány Dér Zsolt
Megtartotta első üléseit a Magyar Kerékpáros-szövetség (MKSZ) új elnöksége: a szervezetben megkezdődött a pénzügyi és jogi átvilágítás, valamint nyílt pályázatok kiírásáról döntöttek a cyclo-cross és országúti szövetségi kapitányi pozíciókra, amelyeket eddig Dér Zsolt töltött be.

Az MKSZ honlapjának beszámolója szerint a július 24-ei és a keddi elnökségi ülések középpontjában a működés folytonosságának biztosítása, a szakmai szempontok erősítése és az átláthatóság álltak.

A szövetségi kapitányok helyzetére vonatkozóan azt közölte a szervezet, hogy a cyclo-cross szakág vezetőjeként Dér Zsolt múlt szombati hatállyal lemondott a tisztségéről. Az országúti szakág esetében a többi között Magyarország olimpiai kvalifikációs helyzetére, illetve Dér egyéb szakmai kötelezettségeire való tekintettel az elnökség új szövetségi kapitány kinevezése mellett döntött.

Dér Zsolt 2018 óta irányította a magyar országúti válogatottakat. Vezetésével Vas Blanka és Valter Attila a 2024-es párizsi olimpián elért negyedik helyezésével a magyar kerékpársport történetének legjobb ötkarikás eredményeit érték el.

Magyarország azonban jelenleg a 49. helyen áll a nemzetközi szövetség (UCI) nemzeti világranglistáján, így a jövő évi világbajnoki részvétel – amelyhez az első ötven hely valamelyikén kell zárni –, valamint a 2028-as olimpiai kvalifikáció – amelyhez az első 43 hely egyikének megszerzése szükséges – egyaránt veszélybe került.

„E célok elérésének érdekében az elnökség olyan sportvezető kinevezését tartja szükségesnek, akinek elsődleges szakmai fókuszában a válogatott eredményességének erősítése áll. A Magyar Kerékpáros-szövetség a cyclo-cross és az országúti szövetségi kapitányi pozíciók betöltésére nyílt pályázatokat ír ki” – áll a közleményben.

 

lemondás Magyar Kerékpáros-szövetség szövetségi kapitány Dér Zsolt
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