Legendák a lelátón

Illusztris társaság gyűlt össze Philadelphiában, a 2002-es világbajnok csapat legendái is a helyszínen nézték meg a brazil válogatott Haiti elleni mérkőzését, amelyen a selecao 3–0-s győzelmet aratott. Jó látni egy képen mosolyogni Kakát, Ronaldót, Ronaldinhót, Cafut és Rivaldót, akik nyilván azért szurkolnak, hogy a mostani csapat megismételje az ő sikerüket, és 24 év elteltével ismét világbajnok legyen Brazília. Ehhez persze az sem ártana, ha a mostani együttesben is lennének akkora egyéniségek, mint a 2002-es keretben…

Ronaldinho egyébként a közösségi oldalán több videót is megosztott, amelyen a játékosoknak, mások mellett Bruno Guimaraesnek gratulál a győzelem után. Azonban ő is tudja, hogy a neheze csak később, az egyenes kieséses szakaszban következik.