Nemzeti Sportrádió

Kolumbia ellen is meglepetést okoz Kongó? Elindult a 2. kör utolsó meccse

CS. M.CS. M.
2026.06.24. 04:04
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Foci vb 2026
41 perce

Foci vb 2026: Kolumbia–Kongói DK 0–0

A dél-amerikaiak egy győzelemmel továbbjuthatnak.

 

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