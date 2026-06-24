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Kolumbia ellen is meglepetést okoz Kongó? Elindult a 2. kör utolsó meccse
CS. M.
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2026.06.24. 04:04
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vb-hírfolyam
Foci vb 2026
41 perce
Foci vb 2026: Kolumbia–Kongói DK 0–0
A dél-amerikaiak egy győzelemmel továbbjuthatnak.
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vb-hírfolyam
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