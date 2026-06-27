Kollégánk ott van Guadalajarában a spanyol–uruguayin
Borsos László jelenti Mexikóból: Még a mérkőzés előtt egyperces néma csenddel emlékeztek meg a venezuelai földrengés áldozataira, ám az uruguayi és a spanyol tábor között szégyenletes szócsata alakul ki…
Spanyolország hozta a kötelezőt a fejben teljesen széteső Uruguay ellen, s megnyerte csoportját
Baena átlövését Muslera védte be, a minden jel szerint hamarosan leköszönő Bielsa pedig nem habozott, előbb a kapuslegendát, majd a 60. perc előtt csapatkapitányát is lekapta, de ez sem segített.
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