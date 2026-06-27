Nemzeti Sportrádió

Kollégánk ott van Guadalajarában a spanyol–uruguayin

CS. M.CS. M.
2026.06.27. 02:20
null
Fotó: Borsos László
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam

Borsos László jelenti Mexikóból: Még a mérkőzés előtt egyperces néma csenddel emlékeztek meg a venezuelai földrengés áldozataira, ám az uruguayi és a spanyol tábor között szégyenletes szócsata alakul ki… 

Foci vb 2026
13 perce

Spanyolország hozta a kötelezőt a fejben teljesen széteső Uruguay ellen, s megnyerte csoportját

Baena átlövését Muslera védte be, a minden jel szerint hamarosan leköszönő Bielsa pedig nem habozott, előbb a kapuslegendát, majd a 60. perc előtt csapatkapitányát is lekapta, de ez sem segített.

 

foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam
Legfrissebb hírek

Így kezdenek a csapatok a G-csoport utolsó meccsein

Foci vb 2026
1 perce

Egyiptomnál Szalah rohamozza az iráni kaput; a belgáknál Doku is kezd Új-Zéland ellen

Foci vb 2026
3 perce

Uruguay kiesett, a Zöld-foki-szigetek továbbjutott, Spanyolország csoportot nyert

Foci vb 2026
5 perce

A Zöld-foki-szigeteknek csoportmásodik helyet ért az újabb döntetlen

Foci vb 2026
13 perce

Spanyolország hozta a kötelezőt a fejben teljesen széteső Uruguay ellen, s megnyerte csoportját

Foci vb 2026
13 perce

Csere: ennyi volt Muslera vb-karrierje

Foci vb 2026
53 perce

Videó: Muslera újabb hibája után vezetnek a spanyolok

Foci vb 2026
1 órája

Baena-góllal vezetnek a spanyolok, jelenleg továbbjutó a Zöld-foki-szögetek – félidők

Foci vb 2026
1 órája
Ezek is érdekelhetik