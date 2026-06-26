Koeman bízott a jó kezdésben, de talált hibákat is a holland játékban

A csoportgyőztes Hollandiát irányító Ronald Koeman a tunéziaiak legyőzése után nem volt elégedetlen, ám azért talált csapata játékában javítanivalót.

„Bíztam benne, hogy jól kezdjük a mérkőzést, és ez sikerült is, aminek nagyon örülök. Ugyanakkor a védelembe történő átmenetekkel sokszor voltak gondjaink, és a szünet előtti és utáni időszakban mutatott játékunkkal sem feltétlenül vagyok elégedett. Az viszont mindenképpen ki kell emelni, hogy amikor felpörgettük a tempót, akkor nem volt probléma a játékunkkal. Az viszont biztos, hogy ezekkel hibákkal le kell számolnunk a folytatásban, mert erősebb csapatok ellen ez már fér bele. Ezt láthattuk Svédország és Japán ellen is, hogy az ilyen hanyagságot megbüntetik” – idézte Koemant a holland VI magazin. A kapitány kitért arra is, hogy Marokkó elleni, 16 közé jutásért lejátszandó mérkőzésre a mexikói Monterreybe kell utaznia a csapatának.

„Nincs ezzel gondunk. Ha meleg lesz, akkor meleg lesz. Ezt el kell fogadnunk. Nem fogunk hamarabb elutazni csak azért, hogy megszokjuk a klímát, itt is meleg lesz. Szépen csendben itt maradunk a kansasi bázisunkon, és innen utazunk vasárnap délután. nem változtatunk az eredeti tervünkön, mert úgy gondoljuk, hogy ez a lehető legjobb felkészülés az előttünk álló mérkőzésre” – mondta Koeman.

A svéd Aftonbladet termsézetesen elsősorban a csoport másik mérkőzésével foglalkozik, s fellebbenti a lap a fátylat arról, hogy Anthony Elanga, a svédek Japán elleni egyenlítő góljának szerzője nem teljesen volt tisztában a továbbjutás szabályaival.

„Nem tudtam, hogy az egy pont is elég a továbbjutáshoz” – árulta el a Newcastle Unitedben szereplő 24 éves támadó, aki a hollandok után Japán ellen is betalált, ő egyenlített a 62. percben. – „Üvöltöttem a fiúknak, hogy menjünk már előre, még rúghatunk egyet. A többiek meg azt hiszem, próbáltak ordítani nekem, hogy már jók vagyunk, de én nem hallottam, úgyhogy mentem tovább. Olyannyira hajtottam magam, hogy a végén még egy kicsit be is görcsölt a lábam” – árulta el Elinga, akiről Graham Potter szövetségi kapitány nevetve csak annyit mondott, amikor értesült róla, hogy játékosa nem tudta, hogy milyen körülmények között lehet továbbjutni: „ez azért megmagyaráz vele kapcsolatban néhány dolgot...”

Az 1–1-es eredménnyel a csoport második helyén záró Japán kapusa, Szuzuki Zion kimondottan pozitív előjelnek tekinti az eredményt a brazilok elleni meccs előtt.

„Az első félidő szoros volt, a szünet után viszont hamar előnybe kerültünk, de aztán kiegyenlítettek a svédek. Ennek ellenére, elértük, amit akartunk, ami fontos volt: nem vesztettünk, pontot szereztünk és veretlenek maradtunk a csoportban. Az a legfontosabb, hogy a veretlen lendületet vigyük magunkkal a brazilok elleni mérkőzésre, mert az egy jó alap lehet” – mondta a kapus.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

F-CSOPORT

TUNÉZIA–HOLLANDIA 1–3 (0–2)

Kansas City, Kansas Stadion. Vezeti: García Mendoza (mexikói)

TUNÉZIA: Dahmen – Valery, Talbi, Abdi, Ben Hamida (Ben Uanesz, 67.) – Hedira (Mahmud, 67.), Szkiri – Ben Szliman (Asuri, 67.), Medzsbri, Garbi (Sauat, 75.) – Maszturi (Tunekti, 90.). Szövetségi kapitány: Hervé Renard.

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Aké – Gravenberch, F. de Jong (Koopmeiners, 72.), Reijnders (J. Kluivert, 72.) – Malen (Summerville, 72.), Brobbey (Depay, 78.), Gakpo (Lang, 84.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman.

Gólszerzők: Maszturi (54.), ill. Szkiri (3. – öngól), Brobbey (7.), Van Hecke (62.)