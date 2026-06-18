Kifizetődhet Dél-Koreának a magaslati edzőtábor

A dél-koreaiaknak van már győztes meccsük a tornán. Hong Mjung Bo szövetségi kapitány azt mondta, a játék intenzitásával, a fegyelmezettséggel, a labdabirtoklással, a letámadással elégedett volt Csehország ellen (2–1), de a helyzetkihasználással nem, ezen szeretnének javítani. Ismét Guadalajarában lép pályára Dél-Korea, és az ottani sajtóban dicsérik az előrelátást, hogy a csapat az Egyesült Államokban magaslaton, a Sziklás-hegységben található Salt Lake Cityben edzőtáborozott két hétig a vb előtt, így akklimatizálódni tudott a mexikói körülményekhez – 1986 után nekünk legyen mondva…