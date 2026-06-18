Nemzeti Sportrádió

Kifizetődhet Dél-Koreának a magaslati edzőtábor

B. Z.B. Z.
2026.06.18. 13:05
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Nehéz friss híreket, nyilatkozatokat találni a dél-koreai válogatottról, hiszen a csapat játékosai nem állnak szóba hazájuk médiájával a kötelező médiamegjelenéseken kívül. Történt ugyanis, hogy az egyik edzésen az együttes egyik sajtófelelőse a véletlenül bekapcsolva hagyott mikrofonba becsmérlő megjegyzéseket tett a csapatkapitány Szon Hung Minre a katonai múltja miatt, ezért a válogatott bojkottálja a dél-koreai sajtót. Meg nem erősített hírek szerint a megbékélés jegyében a sajtófelelős azóta lemondott.

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Az Atlas FC vezető elemzője szerint a mexikói klubok rendkívül gazdagok, a játékosok nagyon jó fizetést kapnak, ezért a legjobbak hosszú időn át maradnak az országban.

A dél-koreaiaknak van már győztes meccsük a tornán. Hong Mjung Bo szövetségi kapitány azt mondta, a játék intenzitásával, a fegyelmezettséggel, a labdabirtoklással, a letámadással elégedett volt Csehország ellen (2–1), de a helyzetkihasználással nem, ezen szeretnének javítani. Ismét Guadalajarában lép pályára Dél-Korea, és az ottani sajtóban dicsérik az előrelátást, hogy a csapat az Egyesült Államokban magaslaton, a Sziklás-hegységben található Salt Lake Cityben edzőtáborozott két hétig a vb előtt, így akklimatizálódni tudott a mexikói körülményekhez – 1986 után nekünk legyen mondva…

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