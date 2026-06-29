„Kiábrándító német teljesítmény” – Neuer alkalmasságát is felveti a szaksajtó

Németországban az a téma a Paraguay elleni hétfői meccs előtt, hogy biztosan Manuel Neuer-e a legjobb megoldás kapusposzton.

Kiábrándítónak nevezte a Kicker a német válogatott Ecuador elleni teljesítményét. A szaklap szerint emiatt fontos lehet a FIFA szabályváltoztatása: a csoportkörben kapott, eltiltást nem érő sárga lapokat eltörölte, de akit kétszer figyelmeztettek, az nem játszhat. Az egyiptomi Mohanad Lasin és a paraguayi Diego Gómez hagyja ki így a kieséses szakasz első fordulóját, vagyis egy játékosára biztosan nem számíthat Németország dél-amerikai ellenfele. Más kérdés, hogy Miguel Almirón ott lehet a pályán: a támadót a futball történetében először azért állították ki a törökök ellen, mert eltakarta a száját – ám letöltötte egymeccses eltiltását.

Az nem kérdés, hogy Manuel Neuer védi a német kaput – bár a Kicker úgy véli, megér egy kérdést a poszt. A lap szerint nem egyértelmű, Ecuador második gólja mennyire szárad a Bayern München kapusának a lelkén (ő maga nem érezte felelősnek magát és a védőtársai is felmentették), a védési hatékonysága (42.9 százalék) a legalacsonyabb a világbajnokságon három mérkőzésen szerepet kapó kapusok közül. Összehasonlításképpen: a 2014-es tornán 85.7, 2018-ban 71.4, 2022-ben pedig 61.5 volt ez a mutatója. Egyértelmű tendencia figyelhető meg, és ez nem a semmiből jött: a védési százaléka a Bundesliga legutóbbi idényében is csökkent az előző évadhoz képest, 68.1-ről 60.8-ra – ez volt a legrosszabb statisztikája 2018–2019 óta.

A témában korábbi kapusok is megszólaltak – további részletek a mérkőzést beharangozó cikkünkben: