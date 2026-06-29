A németek szerint javulnia kell a kapuban Manuel Neuernek

Kiábrándítónak nevezte a Kicker a német válogatott Ecuador elleni teljesítményét. A szaklap szerint emiatt fontos lehet a FIFA szabályváltoztatása: a csoportkörben kapott, eltiltást nem érő sárga lapokat eltörölte, de akit kétszer figyelmeztettek, az nem játszhat. Az egyiptomi Mohanad Lasin és a paraguayi Diego Gómez hagyja ki így a kieséses szakasz első fordulóját, vagyis egy játékosára biztosan nem számíthat Németország dél-amerikai ellenfele. Más kérdés, hogy Miguel Almirón ott lehet a pályán: a támadót a futball történetében először azért állították ki a törökök ellen, mert eltakarta a száját – ám letöltötte egymeccses eltiltását.

A Sport Bildben a korábbi magyar szövetségi kapitányt, a 150-szeres válogatott Lothar Matthäust arról faggatták: ha Paraguay vagy egy körrel később, feltehetően Franciaország ellen, kiesnek a németek, le kell-e mondania Julian Nagelsmann szövetségi kapitánynak?

„Korai ez a kérdés – mondta Lothar Matthäus. – Bízom benne, hogy a csapat még sokáig a tornán marad, és remélhetőleg nemcsak döntőbe jut, hanem haza is hozza a trófeát. A világbajnokság valójában csak most kezdődik számunkra.”

Az 1990-es vb-n szintén aranyérmes Rudi Völler szerint okulni kell az Ecuador elleni vereségből.

„Túl sokszor veszítettük el a labdát a középpályán, és erre most nagyon kell figyelnünk, különben bajba kerülhetünk Paraguay ellen – mondta a Német Labdarúgó-szövetség sportigazgatója. – Kockázatvállalás nélkül nem győzhetünk, de a fegyelmezettség alapkövetelmény.”

Az nem kérdés, hogy Manuel Neuer védi a német kaput – bár a Kicker úgy véli, megér egy kérdést a poszt. A lap szerint nem egyértelmű, Ecuador második gólja mennyire szárad a Bayern München kapusának a lelkén (ő maga nem érezte felelősnek magát és a védőtársai is felmentették), a védési hatékonysága (42.9 százalék) a legalacsonyabb a világbajnokságon három mérkőzésen szerepet kapó kapusok közül. Összehasonlításképpen: a 2014-es tornán 85.7, 2018-ban 71.4, 2022-ben pedig 61.5 volt ez a mutatója. Egyértelmű tendencia figyelhető meg, és ez nem a semmiből jött: a védési százaléka a Bundesliga legutóbbi idényében is csökkent az előző évadhoz képest, 68.1-ről 60.8-ra – ez volt a legrosszabb statisztikája 2018–2019 óta.

A témában korábbi kapusok is megszólaltak. Amíg a fent már említett gól kapcsán Timo Hildebrand kiállt kollégája mellett (az Instagram-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Aki ezt hibának nevezi, annak fogalma sincs a védésről, csak keresne valakit, akit hibáztathat”), a legendás Sepp Maier a Sport1-nek azt nyilatkozta: „Ilyen kaliberű kapusnak proaktívabbnak kell lennie ilyen helyzetben.”

1974 világbajnoka hozzátette, Manuel Neuer néhány évvel ezelőtt gyorsabban reagál, és nem született volna gól ilyen helyzetből. A szakértők szerint a német csapat több gólt kapott, mint azt az ellenfelek által kidolgozott nagy helyzetek indokolnák, és bár ez nem Manuel Neuer hibája, egyértelmű: eddig semmit sem tudott hozzátenni a válogatott eredményességéhez. Vagyis neki is javulnia kell a kieséses szakaszban.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

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