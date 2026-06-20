Két meccsen rekordmennyiségű 62 kísérlet gól nélkül – a török vb-búcsú statisztikái
Matías Galarza a 65. másodpercben szerzett vezetést, ez volt Paraguay történelmének második leggyorsabb világbajnoki gólja. Csak Celso Ayala 1998-as Nigéria ellen szerzett találata (52 másodperc) előzi meg. A vb-k történelmének Paraguay mellett csak Franciaország és Dánia lőtt két gólt a meccs első száz másodpercében.
Galarza már az ötödik gól volt, amelyet az MLS-ből érkező játékos szerzett, ezzel beállítva a bajnokság történetének egy tornán elért legjobb gólszám rekordját (2002). Galarza nevéhez fűződik egyébként a világbajnokságok történetének második legkorábbi tizenhatoson kívülről szerzett gólja. A vébék teljes története során ez mindössze a harmadik alkalom, hogy ugyanazon a napon két gól is esett az első 2 percen belül. Mint ismert, Marokkó Iszmael Szaibari 71. másodpercben lőtt góljával verte Skóciát. Ez volt továbbá a török válogatott legkorábban kapott vb-gólja is.
Julio Enciso legutóbbi hét válogatott tétmérkőzésén hat gólban vállalt szerepet, hármat ő szerzett, míg háromnál előkészítőként jeleskedett.
Galarza nem sokkal később sárga lapot kapott. Ő az első játékos a világbajnokság történelmében, aki gólt szerez és sárga lapot kap egy meccs első négy percében. A sárga lapok 1970-es bevezetése óta az első 15 percben sem fordult elő hasonló.
Később Miguel Almirón azért kapott piros lapot, mert száját eltakarva beszélt ellenfeléhez. Ő a második paraguayi játékos, akit az első félidőben kiállítottak a világbajnokság történetében. Eddig csak Carlos Paredes járt így a Szlovénia elleni 2002-es találkozón (22. perc)
Sárgát kapott a törökök szövetségi kapitánya, Vincenzo Montella is. Ő az első, aki játékosként (2002-ben Mexikó ellen) és szövetségi kapitányként (2026-ban Paraguay ellen) is sárgát kapott a világbajnokságon. Srecsko Katanec tovább ment, ő 1990-ben játékosként, 2002-ben edzőként kapott pirosat.
1966 óta, amióta az Opta részletes világbajnoksági adatai rendelkezésre állnak, Törökország most végezte el a legtöbb szögletet egy vb-meccs első félidejében.
Törökország a második félidőben sem talált be, így már biztos csoportja negyedik helyén végez és nem jut tovább. Az Opta 1966 óta méri a világbajnokság adatait, azóta nem fordult elő, hogy egy csapat bármelyik kétmeccses sorozatot vizsgálva 62 kísérletből ne találjon be a kapuba. Törökországnak jelenleg 17-tel több lövése van, mint bármelyik másik csapatnak. Az eddigi negatív csúcsot az 1966-os olasz válogatott tartotta, amely Szovjetunió ellen 19, Észak-Korea ellen 30, tehát összesen 49 lövésig jutott lőtt gól nélkül.
Ellenben ellenfeleik 16 próbálkozásból hatszor találták el a kaput és abból három gólt szereztek.
Törökország lett az első 1966 óta, amely egy mérkőzésen legalább 77 százalékos labdabirtoklási arányt ért el, de nem szerzett gólt (78% Paraguay ellen). Az ausztráloktól és a paraguayiaktól vereséget szenvedő török válogatott először kapott ki egymást követő két meccsen egy világbajnokságon.
A világbajnokságok történelmében Törökország a harmadik, amely legalább 70 százalékos labdabirtoklás mellett legalább 25 lövést ért el, mégis kikapott. 2010-ben Spanyolország Svájc ellen (0–1), 2018-ban Németország Dél-Korea ellen (0–2) ért el hasonlót. A világbajnokság teljes története során még egyetlen nemzet sem veszített el mérkőzést úgy, hogy legalább 70 százalékos labdabirtoklást és 30 vagy annál több lövést ér el. Törökország viszont egymást követő két mérkőzésen is elérte ezt a „bravúrt”, ráadásul a második mérkőzésen közel egy órán át létszámfölényben játszott.
A mérkőzés statisztikai mutatói
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
D-CSOPORT
TÖRÖKORSZÁG–PARAGUAY 0–1 (0–1)
San Francisco, Bay Area Stadion. 68 827 néző. Vezette: Barton (salvadori)
Törökország: Cakir – Müldür, Demiral, Bardakci (Kökcü, 85.), Kadioglu (Elmali, 70.) – Calhanoglu, Yüksek (Uzun, 60.) – Güler, Yildiz, Akgün (Gül, 60.) – Artürkoglu (Yilmaz, a szünetben). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella. A kispadon: Bayindir, Günök (kapusok), Celik, Akaydin, Söyüncü, Elmali, Kabak, Özcan, Kökcü, Ayhan, Gül, Yilmaz, Kahveci, Aydin, Uzun.
Paraguay: Gill – Caceres (Maidana, 81.), Alderete, Gustavo Gómez, Júnior Alonso – Diego Gómez (Velázquez, 66.), Cubas, Galarza (Canale, 90+1.), Almirón – Pitta (Bobadilla, a szünetben), Enciso (Avalos, 90+1.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro. A kispadon: G. Fernández, Oliveira (kapusok), Velázquez, Balbuena, Canale, Maidana, Sosa, Maurício, Bobadilla, Ojeda, Caballero, Sanabria, Romero Gamarra, Arce, Avalos.
Gólszerző: Galarza (2.)
Kiállítva: Almirón (45+3.)