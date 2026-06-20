Két meccsen rekordmennyiségű 62 kísérlet gól nélkül – a török vb-búcsú statisztikái

Matías Galarza a 65. másodpercben szerzett vezetést, ez volt Paraguay történelmének második leggyorsabb világbajnoki gólja. Csak Celso Ayala 1998-as Nigéria ellen szerzett találata (52 másodperc) előzi meg. A vb-k történelmének Paraguay mellett csak Franciaország és Dánia lőtt két gólt a meccs első száz másodpercében.

5 - @ATLUTD's Matías Galarza scored the fifth goal by an #MLS player at this year's FIFA World Cup, equaling the most in a single tournament in league history (2002).



Stripes. pic.twitter.com/ROS9n3gsdn — OptaJack⚽️ (@OptaJack) June 20, 2026

Galarza már az ötödik gól volt, amelyet az MLS-ből érkező játékos szerzett, ezzel beállítva a bajnokság történetének egy tornán elért legjobb gólszám rekordját (2002). Galarza nevéhez fűződik egyébként a világbajnokságok történetének második legkorábbi tizenhatoson kívülről szerzett gólja. A vébék teljes története során ez mindössze a harmadik alkalom, hogy ugyanazon a napon két gól is esett az első 2 percen belül. Mint ismert, Marokkó Iszmael Szaibari 71. másodpercben lőtt góljával verte Skóciát. Ez volt továbbá a török válogatott legkorábban kapott vb-gólja is.

1:05 - A Milli Takım'ın Dünya Kupası tarihinde yediği en erken golü Paraguay forması giyen Matias Galarza kaydetti. Yokuş. pic.twitter.com/mYldDGF3Mx — OptaCan (@OptaCan) June 20, 2026

Julio Enciso legutóbbi hét válogatott tétmérkőzésén hat gólban vállalt szerepet, hármat ő szerzett, míg háromnál előkészítőként jeleskedett.

7 - في آخر 7 مباريات خاضها خوليو إنسيسو 🇵🇾 مع منتخب باراغواي بين كأس العالم وتصفيات أمريكا الجنوبية:



⚽️🅰️ ضد بوليفيا

➖ ضد تشيلي

⚽️ ضد كولومبيا

⚽️ ضد أوروغواي

➖ ضد البرازيل

🅰️ ضد الولايات المتحدة

🅰️ ضد تركيا 🆕



حاسم. 🎯🇵🇾 pic.twitter.com/RQ4R1cSlun — OptaArabi (@OptaArabi) June 20, 2026

Galarza nem sokkal később sárga lapot kapott. Ő az első játékos a világbajnokság történelmében, aki gólt szerez és sárga lapot kap egy meccs első négy percében. A sárga lapok 1970-es bevezetése óta az első 15 percben sem fordult elő hasonló.

1 & 1 - Matías Galarza 🇵🇾 (Paraguay) es el primer jugador desde que se introdujeron las tarjetas amarillas en 1970 en marcar un gol y recibir una amonestación antes del minuto 15 en un partido de la Copa Mundial de la FIFA. Contraste. pic.twitter.com/OHynSYhS1X — OptaJavier (@OptaJavier) June 20, 2026

Később Miguel Almirón azért kapott piros lapot, mert száját eltakarva beszélt ellenfeléhez. Ő a második paraguayi játékos, akit az első félidőben kiállítottak a világbajnokság történetében. Eddig csak Carlos Paredes járt így a Szlovénia elleni 2002-es találkozón (22. perc)

🟥 Miguel Almirón is the SECOND Paraguay player to be sent off in the first half in the entire history of the World Cup. The only precedent: Carlos Paredes vs Slovenia at Korea/Japan 2002 (minute 22). pic.twitter.com/HeRdX7RWdu — MisterChip (English) (@MisterChiping) June 20, 2026

Sárgát kapott a törökök szövetségi kapitánya, Vincenzo Montella is. Ő az első, aki játékosként (2002-ben Mexikó ellen) és szövetségi kapitányként (2026-ban Paraguay ellen) is sárgát kapott a világbajnokságon. Srecsko Katanec tovább ment, ő 1990-ben játékosként, 2002-ben edzőként kapott pirosat.

#GetThisChip - Vincenzo Montella is the FIRST person ever booked as a player (vs Mexico in 2002) and as a head coach (vs Paraguay in 2026) in the entire history of the World Cup.



Srečko Katanec went further and remains the only person ever sent off as a player (1990) and as a… pic.twitter.com/9RDjMgRhyb — MisterChip (English) (@MisterChiping) June 20, 2026

1966 óta, amióta az Opta részletes világbajnoksági adatai rendelkezésre állnak, Törökország most végezte el a legtöbb szögletet egy vb-meccs első félidejében.

5 - A Milli Takım, Opta'nın detaylı Dünya Kupası verisine sahip olduğu 1966'dan bu yana en fazla korner kullandığı ilk yarıyı Paraguay karşısında oynadı. Gönder. pic.twitter.com/cWw9d8EReC — OptaCan (@OptaCan) June 20, 2026

Törökország a második félidőben sem talált be, így már biztos csoportja negyedik helyén végez és nem jut tovább. Az Opta 1966 óta méri a világbajnokság adatait, azóta nem fordult elő, hogy egy csapat bármelyik kétmeccses sorozatot vizsgálva 62 kísérletből ne találjon be a kapuba. Törökországnak jelenleg 17-tel több lövése van, mint bármelyik másik csapatnak. Az eddigi negatív csúcsot az 1966-os olasz válogatott tartotta, amely Szovjetunió ellen 19, Észak-Korea ellen 30, tehát összesen 49 lövésig jutott lőtt gól nélkül.

62 - Türkiye failed to score despite attempting 62 shots in their first two matches at this year's FIFA World Cup, the most attempts without a goal in any two-match span in the competition on record (since 1966).



Frustrated. pic.twitter.com/JzNjifYtiT — OptaJoe (@OptaJoe) June 20, 2026

Turkiye have had at least 17 more attempts on goal (62) than any other team at the World Cup. 🏹



They are still waiting for their first goal of the tournament. 😩 pic.twitter.com/kDmzHVatk9 — WhoScored (@WhoScored) June 20, 2026

Ellenben ellenfeleik 16 próbálkozásból hatszor találták el a kaput és abból három gólt szereztek.

Their opponents have scored 3 goals from 16 shots. pic.twitter.com/eO91bxMsR4 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 20, 2026

Törökország lett az első 1966 óta, amely egy mérkőzésen legalább 77 százalékos labdabirtoklási arányt ért el, de nem szerzett gólt (78% Paraguay ellen). Az ausztráloktól és a paraguayiaktól vereséget szenvedő török válogatott először kapott ki egymást követő két meccsen egy világbajnokságon.

2 - Avustralya ve Paraguay'a mağlup olan A Milli Takım, bir Dünya Kupası'nda ilk kez üst üste iki yenilgi aldı. Veda. pic.twitter.com/tZjtOxthOQ — OptaCan (@OptaCan) June 20, 2026

A világbajnokságok történelmében Törökország a harmadik, amely legalább 70 százalékos labdabirtoklás mellett legalább 25 lövést ért el, mégis kikapott. 2010-ben Spanyolország Svájc ellen (0–1), 2018-ban Németország Dél-Korea ellen (0–2) ért el hasonlót. A világbajnokság teljes története során még egyetlen nemzet sem veszített el mérkőzést úgy, hogy legalább 70 százalékos labdabirtoklást és 30 vagy annál több lövést ér el. Törökország viszont egymást követő két mérkőzésen is elérte ezt a „bravúrt”, ráadásul a második mérkőzésen közel egy órán át létszámfölényben játszott.

4 - Últimos cuatro equipos que ganaron un partido en la Copa Mundial de la FIFA tras sufrir una expulsión en el primer tiempo:



🇵🇾 Paraguay 3-1 Eslovenia (2002)

🇵🇹 Portugal 1-0 Países Bajos (2006)

🇧🇪 Bélgica vs. Corea del Sur (2014)

🇵🇾 Paraguay 1-0 Turquía (2026)



Fe. pic.twitter.com/rwmnyF4EiR — OptaJavier (@OptaJavier) June 20, 2026

A mérkőzés statisztikai mutatói