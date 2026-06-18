Katar ugyanúgy áll fel, mint az első fordulóban, Kanada két helyen változtatott – kezdőcsapatok

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

B-CSOPORT

KANADA–KATAR – élőben az NSO-n!

Vancouver, BC Place, 0 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Cristián Garay (chilei)

KANADA: Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Eustáquio, I. Koné, A. Ahmed – J. David, Larin. Szövetségi kapitány: Jesse Marsch

A kispadon: Goodman, St. Clair (kapusok), Bombito, Choiniere, P. David, A. Davies, Millar, Nelson, Oluwaseyi, Osorio, N. Saliba, Shaffelburg, Sigur, J. Waterman

KATAR: Abunada – Al-Ui, Pedro Miguel, Laje, Huhi, H. Ahmed – Edmilson Junior, Madibo, Gaber, Afif – Abduriszak. Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui

A kispadon: Barsam, Sz. Zakaria (kapusok), Alaeldin, A. Ali, Al-Brake, Budiaf, Dzsamsid, A. Fati, Al-Ganehi, Al-Hajdosz, Hatem, Al-Husszain, Manai, L. Mendes, Muntari