Nemzeti Sportrádió

Katar ugyanúgy áll fel, mint az első fordulóban, Kanada két helyen változtatott – kezdőcsapatok

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.18. 22:52
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A katari mezek már bekészítve (Fotó: Getty Images)
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Éjfélkor kezdődik a Kanada–Katar mérkőzés a labdarúgó-világbajnokság B-csoportjának 2. fordulójában. A két szövetségi kapitány kijelölte kezdőcsapatát: Julen Lopetegui nem változtatott azon, ahogy Svájc ellen felállt a csapata, míg Jesse Marsch Liam Millar helyett Ali Ahmedet tette be a középpálya bal oldalára, illetve a csatársorban Tani Oluwaseyi helyén Cyle Larin kezd Vancouverben.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
B-CSOPORT
KANADA–KATAR – élőben az NSO-n!
Vancouver, BC Place, 0 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Cristián Garay (chilei)
KANADA: Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Eustáquio, I. Koné, A. Ahmed – J. David, Larin. Szövetségi kapitány: Jesse Marsch
A kispadon: Goodman, St. Clair (kapusok), Bombito, Choiniere, P. David, A. Davies, Millar, Nelson, Oluwaseyi, Osorio, N. Saliba, Shaffelburg, Sigur, J. Waterman
KATAR: Abunada – Al-Ui, Pedro Miguel, Laje, Huhi, H. Ahmed – Edmilson Junior, Madibo, Gaber, Afif – Abduriszak. Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui
A kispadon: Barsam, Sz. Zakaria (kapusok), Alaeldin, A. Ali, Al-Brake, Budiaf, Dzsamsid, A. Fati, Al-Ganehi, Al-Hajdosz, Hatem, Al-Husszain, Manai, L. Mendes, Muntari

 

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