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Kanada 6–0-ra legyőzte Katart
B. A. P.
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2026.06.19. 02:06
Larin nyitotta a gólok sorát (Fotó: AFP)
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foci vb 2026
Katar
Kanada
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Két piros lap, hat gól, Jonathan David-mesterhármas és egy horrorisztikus sérülés – Kanada kiütötte Katart
A 2022-es házigazda kilenc emberrel zárta a találkozót, Ismaël Konét hordágyon kellett levinni a pályáról.
foci vb 2026
Katar
Kanada
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