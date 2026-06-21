Julian Nagelsmann: Deniz Undav brutális befejező

„Brutális befejező” – dicsérte duplázó csatárát Julian Nagelsmann, a német válogatott szövetségi kapitánya a Sportschau szemléje szerint.

„A játékosaim egymás mellé álltak. Megérdemelten nyertünk” – jelentette ki.

A Nationalelf szakvezetője aggodalmának adott hangot a félidőben lecserélt Nico Schlotterbeck állapotával kapcsolatban, aki sajtóhírek szerint nem tud pályára lépni a vb további szakaszában. Erről részleteket ide kattintva olvashat.

Az elefántcsontparti válogatottat irányító Emerse Faé úgy érzi, simán nyerhettek volna.

„A részleteiben dőlt el ez a mérkőzés. Volt alkalmunk arra, hogy az állást 2–0-ra, vagy 2–1-re alakítva megnyerjük a meccset. Természetesen nagyon csalódott vagyok.”

A német védelem oszlopa, Jonathan Tah csapata győztes mentalitásáról áradozott és izgatottan várja a folytatást.

„Pontosan erre a hozzáállásra van szükség ahhoz, hogy az ember sikeres legyen egy tornán. Végig hittünk magunkban” – jelentette ki a Bayern München hátvédje, aki Deniz Undav teljesítményét kiemelkedőnek nevezte. „Teljes mértékben a feladatára koncentrál. A félidőben, majd a beállását követően is jó hatással volt az egész csapatra.”