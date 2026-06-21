Statisztikák: Undav történelmi tetteket hajt végre; megszakadt a németek két rossz sorozata is
Immár Manuel Neuernek van a legtöbb világbajnoki mérkőzése a kapusok közül. A 40 éves német kapuvédő 21 meccsel rendelkezik, így maga mögé utasította a 20 összecsapással bíró francia Hugo Llorist.
Franck Kessié lett az elefántcsontparti válogatott 11. vb-gólszerzője.
Németország a szünetben 1–0-s hátrányban volt, és ez azért nem volt jó hír a csapat számára, mert a nationalelf az előző 10 vb-meccsén, amikor hátrányba került, csupán egyszer tudott fordítani, kétszer ikszelt, hétszer pedig kikapott.
Deniz Undav a második félidőben egyenlített, ezzel ő lett az első játékos a tornán, akinek gólból és gólpasszból is egynél több van már. Aztán a hajrában ismét betalált, így neki gólból három, asszisztból kettő van, ráadásul mindkét meccsén csereként lépett pályára.
Deniz Undav lett az első német játékos 2002 és Miroslav Klose óta, aki az első két világbajnoki mérkőzésén egyaránt betalált.
Már nincs olyan játékos, aki 1966 óta egy adott világbajnokságon több kanadai pontot ért volna el csereként pályára lépve, mint Denis Undav, ugyanis beérte a kolumbiai Roger Millát, aki 1990-ben jutott el ötig.
Németország 2014 óta először jutott tovább vb-csoportkörből.
A német válogatott 2006 óta először kezdte a világbajnokságot két győzelemmel.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
NÉMETORSZÁG–ELEFÁNTCSONTPART 2–1 (0–1)
Toronto, Toronto Stadion, 43 086 néző. Vezette: Juan Gabriel Benítez (paraguayi)
NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck (Rüdiger, a szünetben), Brown – F. Nmecha, Pavlovic (Amiri, 59.) – Sané (Leweling, 59.), Musiala (Undav, 59.), Wirtz – Havertz (Goretzka, 85.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann
ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – Singo (G. Doué, 83.), Kossounou, Agbadou, G. Konan – A. Diallo (Adingra, 75.), Kessié, Sangaré (S. Fofana, 75.), Y. Diomandé (Pépé, 85.) – A. Bonny (Guessand, 75.), Oulai. Szövetségi kapitány: Emerse Faé
Gólszerző: Undav (68., 90+4.), ill. Kessie (30.)
Undav Elefántcsontpart ellen beállt, fordított, és továbbjuttatta Németországot