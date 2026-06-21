Statisztikák: Undav történelmi tetteket hajt végre; megszakadt a németek két rossz sorozata is

Immár Manuel Neuernek van a legtöbb világbajnoki mérkőzése a kapusok közül. A 40 éves német kapuvédő 21 meccsel rendelkezik, így maga mögé utasította a 20 összecsapással bíró francia Hugo Llorist.

21 - Manuel Neuer bestreitet gegen die Elfenbeinküste sein 21. Spiel bei einer FIFA-Weltmeisterschaft und ist nun der Torhüter mit den meisten WM-Spielen, er überholt Frankreichs Hugo Lloris (20). Rekordkeeper. pic.twitter.com/QX1dsVwlt5 — OptaFranz (@OptaFranz) June 20, 2026

Franck Kessié lett az elefántcsontparti válogatott 11. vb-gólszerzője.

🇨🇮 HISTORY MADE for the Elephants!



⚽️ Franck Kessie has etched his name into Ivory Coast World Cup folklore as their 11th different goalscorer.



📜 The full legendary list:

1️⃣Aruna Dindane

2️⃣Didier Drogba

3️⃣Bakari Koné

4️⃣Bonaventure Kalou

5️⃣Romaric

6️⃣Salomon Kalou

7️⃣Gervinho… pic.twitter.com/gkwm57g74b — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 20, 2026

Németország a szünetben 1–0-s hátrányban volt, és ez azért nem volt jó hír a csapat számára, mert a nationalelf az előző 10 vb-meccsén, amikor hátrányba került, csupán egyszer tudott fordítani, kétszer ikszelt, hétszer pedig kikapott.

Germany have won just one of their last 10 World Cup matches after conceding the first goal (D2, L7) — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 20, 2026

Deniz Undav a második félidőben egyenlített, ezzel ő lett az első játékos a tornán, akinek gólból és gólpasszból is egynél több van már. Aztán a hajrában ismét betalált, így neki gólból három, asszisztból kettő van, ráadásul mindkét meccsén csereként lépett pályára.

Deniz Undav is the first player to score multiple goals and provide multiple assists at the 2026 World Cup.



◉ 3 goals

◉ 2 assists



And he hasn't even started a game. 😅😅 pic.twitter.com/vcIXa7u0wH — Squawka (@Squawka) June 20, 2026

Deniz Undav lett az első német játékos 2002 és Miroslav Klose óta, aki az első két világbajnoki mérkőzésén egyaránt betalált.

2 - Deniz Undav ist der erste deutsche Spieler seit Miroslav Klose im Jahr 2002, der in jedem seiner ersten beiden WM-Spiele ein Tor erzielt hat. Stürmerstar. pic.twitter.com/PMfDfpWvC5 — OptaFranz (@OptaFranz) June 20, 2026

Már nincs olyan játékos, aki 1966 óta egy adott világbajnokságon több kanadai pontot ért volna el csereként pályára lépve, mint Denis Undav, ugyanis beérte a kolumbiai Roger Millát, aki 1990-ben jutott el ötig.

Five goal involvements off the bench.



Deniz Undav has ALREADY matched Roger Milla's 1990 record for the most goal involvements as a substitute at a single World Cup since 1966. 🇩🇪🔥 pic.twitter.com/20X64wQLu7 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 20, 2026

Németország 2014 óta először jutott tovább vb-csoportkörből.

A német válogatott 2006 óta először kezdte a világbajnokságot két győzelemmel.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

E-CSOPORT

NÉMETORSZÁG–ELEFÁNTCSONTPART 2–1 (0–1)

Toronto, Toronto Stadion, 43 086 néző. Vezette: Juan Gabriel Benítez (paraguayi)

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck (Rüdiger, a szünetben), Brown – F. Nmecha, Pavlovic (Amiri, 59.) – Sané (Leweling, 59.), Musiala (Undav, 59.), Wirtz – Havertz (Goretzka, 85.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – Singo (G. Doué, 83.), Kossounou, Agbadou, G. Konan – A. Diallo (Adingra, 75.), Kessié, Sangaré (S. Fofana, 75.), Y. Diomandé (Pépé, 85.) – A. Bonny (Guessand, 75.), Oulai. Szövetségi kapitány: Emerse Faé

Gólszerző: Undav (68., 90+4.), ill. Kessie (30.)