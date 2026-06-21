Schlotterbeck jó eséllyel a teljes hátralévő tornát kihagyja sérülés miatt – sajtóhír
„Nico szalagja megsérült, nem néz ki valami jól...” – mondta Julian Nagelsmann szövetségi kapitány az Elefántcsontpart elleni 2–1-es sikert követően.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
NÉMETORSZÁG–ELEFÁNTCSONTPART 2–1 (0–1)
Toronto, Toronto Stadion. 43 086 néző. Vezeti: Juan Gabriel Benítez (paraguayi)
NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck (Rüdiger, a szünetben), Brown – F. Nmecha, Pavlovic (Amiri, 59.) – Sané (Leweling, 59.), Musiala (Undav, 59.), Wirtz – Havertz (Goretzka, 85.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann.
ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – Singo (Doué, 83.), Kossounou, Agbadou, G. Konan – A. Diallo (Adingra, 75.), Kessié, Sangaré (S. Fofana, 75.), Y. Diomandé (Pépé, 85.) – A. Bonny (Guessand, 75.), Oulai. Szövetségi kapitány: Emerse Faé.
Gólszerző: Undav (68., 90+4.), ill. Kessié (30.)