Schlotterbeck jó eséllyel a teljes hátralévő tornát kihagyja sérülés miatt – sajtóhír

🚨🇩🇪 Nico Schlotterbeck World Cup could be over due to an injury.



“Nico is suspected to have sustained a ligament injury. It's not looking good”, says Julian Nagelsmann. pic.twitter.com/lxN8Jfy7Xy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026

„Nico szalagja megsérült, nem néz ki valami jól...” – mondta Julian Nagelsmann szövetségi kapitány az Elefántcsontpart elleni 2–1-es sikert követően.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

E-CSOPORT

NÉMETORSZÁG–ELEFÁNTCSONTPART 2–1 (0–1)

Toronto, Toronto Stadion. 43 086 néző. Vezeti: Juan Gabriel Benítez (paraguayi)

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck (Rüdiger, a szünetben), Brown – F. Nmecha, Pavlovic (Amiri, 59.) – Sané (Leweling, 59.), Musiala (Undav, 59.), Wirtz – Havertz (Goretzka, 85.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann.

ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – Singo (Doué, 83.), Kossounou, Agbadou, G. Konan – A. Diallo (Adingra, 75.), Kessié, Sangaré (S. Fofana, 75.), Y. Diomandé (Pépé, 85.) – A. Bonny (Guessand, 75.), Oulai. Szövetségi kapitány: Emerse Faé.

Gólszerző: Undav (68., 90+4.), ill. Kessié (30.)

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