Nemzeti Sportrádió

Schlotterbeck jó eséllyel a teljes hátralévő tornát kihagyja sérülés miatt – sajtóhír

CS. M.CS. M.
2026.06.21. 01:18
Címkék
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Mint ismert, Németország 2–1-re legyőzte Elefántcsontpartot a labdarúgó-világbajnokság E-csoportjában, a második fordulóban. Nico Schlotterbecket, a németek védőjét a szünetben sérülés miatt le kellett cserélni, s úgy tűnik, a teljes torna hátralévő részét kihagyhatja...

„Nico szalagja megsérült, nem néz ki valami jól...” – mondta Julian Nagelsmann szövetségi kapitány az Elefántcsontpart elleni 2–1-es sikert követően. 

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
NÉMETORSZÁG–ELEFÁNTCSONTPART 2–1 (0–1)
Toronto, Toronto Stadion. 43 086 néző. Vezeti: Juan Gabriel Benítez (paraguayi)
NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck (Rüdiger, a szünetben), Brown – F. Nmecha, Pavlovic (Amiri, 59.) – Sané (Leweling, 59.), Musiala (Undav, 59.), Wirtz – Havertz (Goretzka, 85.). Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann. 
ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – Singo (Doué, 83.), Kossounou, Agbadou, G. Konan – A. Diallo (Adingra, 75.), Kessié, Sangaré (S. Fofana, 75.), Y. Diomandé (Pépé, 85.) – A. Bonny (Guessand, 75.), Oulai. Szövetségi kapitány: Emerse Faé.
Gólszerző: Undav (68., 90+4.), ill. Kessié (30.)

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