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Jonathan David az első, aki rendező ország játékosaként triplázott
B. A. P.
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2026.06.19. 02:54
Jonathan David háromszor is ünnepelhette gólját (Fotó: Getty Images)
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Címkék
foci vb 2026
Katar
Kanada
Jonathan David
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Jonathan David az első 1966 óta, aki egy rendező ország játékosaként triplázott.
foci vb 2026
Katar
Kanada
Jonathan David
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