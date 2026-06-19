Nemzeti Sportrádió

Jonathan David az első, aki rendező ország játékosaként triplázott

B. A. P.B. A. P.
2026.06.19. 02:54
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Jonathan David háromszor is ünnepelhette gólját (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Katar Kanada Jonathan David
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Jonathan David az első 1966 óta, aki egy rendező ország játékosaként triplázott.

 

foci vb 2026 Katar Kanada Jonathan David
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