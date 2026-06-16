Jön a címvédő argentinok első meccse – nehéz lesz folytatni a sikertörténetet

BEMUTATKOZIK A CÍMVÉDŐ! Argen­tína magyar idő szerint szerda hajnalban Algériával találkozik Kansas Cityben, és megkezdi útját, amelynek végén a szurkolók reménye szerint Lionel Scaloni csapata egy igen szűk elithez csatlakozhat: a tornák történetében mindössze két válogatott, az olasz (1934, 1938) és a brazil (1958, 1962) tudta megvédeni a négy évvel korábban szerzett világbajnoki címét.

Az argentinok – mint mindig – ezúttal is az egyik fő esélyesként érkeznek a világbajnokságra, igaz, elnyűhetetlennek tűnő világklasszisuk, Lionel Messi csak idősebb lett négy évvel (június 24-én tölti be a 39. életévét) a katari torna óta, márpedig a válogatott taktikája továbbra is a nyolcszoros aranylabdás támadó köré épül. A csapatkapitány immár a 200. válogatott meccsére, és a 27. vb találkozójára készül – ez utóbbi abszolút rekord –, és tekintve, hogy a mexikói Guillermo Ochoa nem lépett pályára a Dél-Afrika elleni nyitó meccsen, Cristiano Ronaldo pedig csak később játszik Portugáliával, Messi lehet az első játékos, aki hat világbajnokságon szerepel. Az Inter Miami ásza ugyan kisebb combizomhúzódással bajlódik, és a két júniusi felkészülési mérkőzésen leginkább pihent (Honduras ellen nem játszott, Izland ellen húsz percet kapott, igaz, így is szerzett egy gólt), de igen meglepő lenne, ha teljesen kihagyná az Algéria elleni nyitó meccset.

„Köszönünk mindent, kapitány! Bárcsak sohase jönne el az utolsó tánc” – írta közösségi oldalán csapattársa, Rodrigo De Paul, tökéletesen összefoglalva, mit érez minden argentin, de azt a dél-amerikai nemzet szurkolói is pontosan tudják, hogy ezúttal sokkal nagyobb és több feladat hárul a többiekre, mint négy évvel ezelőtt. A katari vb-győztes keretből kilencen kerültek ki, de igazából csak Ángel Di Maria hiánya tekinthető fájónak (esetleg Paulo Dybala, Marcos Acuna és Joaquin Correa sorolható még ide), miközben bekerült a nemzetközi elitbe a Comóval idén berobbanó Nico Paz.

Lionel Scaloni továbbra is a 4–3–3-as felállást tervezi, stabil védelemmel – két középhátvéddel és támadó felfogású szélső hátvédekkel –, valamint dinamikus, kiváló passzjátékú középpályásokkal. A támadósort tehát továbbra is Lionel Messi vezeti, mellette/előtte pedig olyan életveszélyes játékosok kaphatnak helyet, mint Lautaro Martínez, Julián Álvarez és Thiago Almada, aki az argentinok szerint a torna egyik felfedezettje lehet.

„Hosszú és nehéz világbajnokság vár ránk, kőkemény feladat áll előttünk, és sok a hasonló játékerőt képviselő válogatott” – mondta Lionel Scaloni az Izland elleni felkészülési mérkőzést követő sajtótájékoztatóján. A szövetségi kapitány bízik a csapatában, ugyanakkor tisztában van vele, milyen nehéz lesz folytatni a 2018 óta íródó sikertörténetet – a világbajnoki cím mellett két Copa Américát is nyert a szakvezetővel a válogatott.

„Ez a mez óriási elvárásokat támaszt. A szurkolók olyan csapatot akarnak látni, amely jó futballt játszik, de pontosan tudjuk, hogy nem mindig a legjobb nyer” – jegyezte meg a szakvezető.

Az ETO FC-vel bajnok algériai csatár is pályára léphet

Nadir Benbuali a második játékos lehet, aki az NB I-ből érkezve mutatkozik be a világbajnokságon – a Ferencváros csatára, a haiti Lenny Joseph negyedórát már játszott Skócia ellen. Az algériai válogatott csatára a bajnok ETO FC házi gólkirályaként érdemelte ki a kerettagságot, és az eddigi négy válogatott mérkőzésén már van egy gólja és egy gólpassza is (mindkettőt a márciusi, Guatemala elleni 7–0-s siker alkalmával jegyezte). Jóllehet, a Marseille támadóját, Amin Guirit aligha szorítja ki a kezdőből, de jelzésértékű, hogy Algéria utolsó felkészülési mérkőzésén, Bolívia ellen ő kezdett előretolt ékként. Benbuali a hatodik játékos az ETO történetében, akit kivittek világbajnokságra, és a negyedik lehet, aki pályára is lép Szentes Lázár (1982), Hannich Péter (1986) és az amerikai Christopher Sullivan (1990) után. Ha Argentína ellen kevés is az esély arra, hogy ne csak beálljon, de gólt is szerezzen, Ausztria és Jordánia ellen a második győri játékos lehet, aki eredményes egy vb-n – Szentes Lázár Salvador elleni találatát követően.

Ralf Rangnick: Fókuszban a továbbjutás

A Kicker történelmi győzelmet idézett fel, mindenki toronymagas esélyesnek tartja Ausztriát, de Ralf Rangnick szövetségi kapitány mindenkit óva int attól, hogy lenézze a vb-újonc Jordániát.

MINDENKI TUDJA, hogy Ausztria az esélyes, de Ralf Rangnick, a válogatott szövetségi kapitánya figyelmeztetett: nem becsülhetik le a vb-újonc Jordániát.

„Csak a felkészületleneknek tűnik könnyű ellenfélnek Jordánia – mondta a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. – Nem lehetett összehasonlítani például selejtezős ellenfelünkkel, San Marinóval, sokkal jobb annál, hogy csak úgy legyintsünk rá. A célja, hogy az ellenfelet magára húzza, s ezután kihasználná a megnyíló területeket a védelem mögött. Ezzel együtt tudjuk, milyen fontos a továbbjutás szempontjából ez a mérkőzés, és így is állunk hozzá.”

A Kicker osztrák kiadása mindenesetre felidézte a válogatott legnagyobb különbségű győzelmét a vb-k történetében, 1954-ben Csehszlovákiát verte meg 5:0-ra a csoportban. Jordánia 2026-ban még nem nyert, az utóbbi öt mérkőzéséből hármat elveszített, kettőn döntetlent játszott. Ausztria toronymagas esélyese az összecsapásnak, s mivel Argentína és Algéria a J-csoport másik két csapata, kulcsfontosságú, hogy megszerezze a három pontot.

M. D.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

J-CSOPORT

Szerda, 3.00: Argentína–Algéria, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Szerda, 6.00: Ausztria–Jordánia, San Francisco (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!