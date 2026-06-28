Jókedvűen vonulnak a dél-afrikai szurkolók a Kanada elleni mérkőzésre – fotók

A dél-afrikai válogatott meglepetésre jutott tovább csoportjából a világbajnokságon, így érthető, hogy a szurkolók a Kanada elleni mérkőzés előtt is igencsak jókedvű hangulatban vannak, és boldogan készülődnek a hamarosan kezdődő összecsapásra.

Az afrikai csapat drukkerei már úton vannak a Los Angeles-i mérkőzésre, amelyet a legjobb 16 közé jutásért rendeznek magyar idő szerint 21 órás kezdettel. Fotó: Getty Images Fotó: Getty Images