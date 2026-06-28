Nemzeti Sportrádió

Jókedvűen vonulnak a dél-afrikai szurkolók a Kanada elleni mérkőzésre – fotók

T. Z.T. Z.
2026.06.28. 19:40
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foci vb 2026 Dél-Afrika Kanada
A dél-afrikai válogatott meglepetésre jutott tovább csoportjából a világbajnokságon, így érthető, hogy a szurkolók a Kanada elleni mérkőzés előtt is igencsak jókedvű hangulatban vannak, és boldogan készülődnek a hamarosan kezdődő összecsapásra.

Az afrikai csapat drukkerei már úton vannak a Los Angeles-i mérkőzésre, amelyet a legjobb 16 közé jutásért rendeznek magyar idő szerint 21 órás kezdettel.

World Cup: Round of 32-Canada v South Africa
Fotó: Getty Images

 

World Cup: Round of 32-Canada v South Africa
Fotó: Getty Images

 

 

foci vb 2026 Dél-Afrika Kanada
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