Johan Manzambi: Ma este már nem fogok tudni aludni

„Olyan ez, mint egy álom, pályára léptem a vb-n, két gólt lőttem és engem választottak meg a meccs emberének is... Egy biztos, ma este már nem fogok tudni aludni – idézi a Blick a svájciak legjobbját, a találkozót csereként eldöntő Johan Manzambit. – Ma nemes egyszerűséggel nyerni akartunk. Tudtuk, hogy mindent bele kell adnunk. Katar ellen nem játszottunk jól, s szerettünk volna javítani.”

„Amikor pályára lépek, szeretném felkavarni az állóvizet, akkor is, ha csereként állok be, az a célom, hogy a legjobbammal segítsem a csapatot. Szerintem ez ma sikerült. Tudom, hogy a szurkolók ezt megelőzően nem voltak valami boldogok, de bízom benne, hogy most már egy fokkal büszkébbek ránk” – tette hozzá a 20 éves középpályás.

„Ha van mit dicsérni, akkor nem tartom magamban az elismerést, de ha valami rosszul sül el, azzal kapcsolatban sem maradok néma – fogalmazott Granit Xhaka, a svájciak csapatkapitánya. – Ma egy erős svájci csapatot láthattunk. Labdával és anélkül is egy egységként mozogtunk, fontos párharcokat nyertünk és nagyokat sprinteltünk. (...) Igen, a csapatban megvan a minőség egyéni szinten is, és a mai meccsen a különbséget a csereként beálló játékosok jelentették. Mindenkire szükség van, s az embernek mentálisan akkor is készen kell állnia, amikor nem ő van a kezdőben.”

„A legfontosabb a három pont. Megérdemeltük a sikert, s több minden bejött, a taktikától kezdve a cseréken át egészen a csapat produkciójáig. Én azzal foglalkozom, ami a pályán történik, más nem is érdekel. Türelmesek voltunk és a megfelelő pillanatban csaptunk le – mondta Murat Yakin, a svájciak szövetségi kapitánya, majd megvédte csapatkapitányát, aki a Katar elleni döntetlen után került a kritikák kereszttüzébe. – Ez nyilván nem volt kellemes Granitnak. Ő a csapatkapitány, aki felelősséget vállal a társaiért, s ma egy igazi karmester volt a pályán – ezt vártuk tőle. Az 1–1-es döntetlen után sokan kritizálták, de ebben van a futball szépsége, hogy ezek után győzelemre tudta vezetni a csapatot.”

Sergej Barbarez (Fotó: Getty Images)

„Az ivószünetig mi voltunk a jobb csapat, jól játszottunk és nyomást tudunk helyezni a svájciakra. Tudtuk, hogy egyéni szinten magas minőséget képviselnek, s kihasználják a területeket. Keményen megbüntették a hibáinkat, de az élet már csak ilyen. Ez volt az első vereségünk a legutóbbi tíz meccsünkön, de ezzel nincs vége a világnak. Egy meccsünk még hátravan, és azt szeretnénk megnyerni” – így a bosnyák szövetségi kapitány, Sergej Barbarez.

„A vereség mértéke nyilván fájdalmat okoz, súlyosan zakóba futottunk bele a végén. Beszélhetünk arról, hogy ez mennyire volt megérdemelt, de nem bírtuk ki az utolsó 20 percet, s végső soron naiv módon kaptuk a gólokat. De ilyen a világbajnoki színvonal, itt egy labda is a vesztünket okozhatja” – vélekedett Edin Dzeko. A bosnyák csapatkapitány szerint ott ment el a meccs, hogy a piros lap előtt a balkániak túlzottan kinyíltak, s ennek alaposan megfizették az árát.

„A csapat 100 százalékot tett bele ebbe a mérkőzésbe, de nem volt szerencsénk a kiállítással. Bízom benne, hogy a következő fordulóban egy győzelemmel tudunk majd javítani” – értékelt a Kanada ellen gólt szerző, Svájc ellen a hajrában beálló Jovo Lukic.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR

B-CSOPORT, 2. FORDULÓ

SVÁJC–BOSZNIA-HERCEGOVINA 4–1 (0–0)

Inglewood, Los Angeles Stadion, 70 026 néző. Vezette: Joao Pinheiro (portugál)

SVÁJC: Kobel – Widmer (Jaquez, 86.), Elvedi, Akanji, R. Rodríguez – Aebischer (Sow, 72.), Xhaka, Freuler – Rieder (Vargas, 72.), Embolo (Itten, 89.), Ndoye (Manzambi, 72.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

BOSZNIA: Vasilj – Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac – Memic, Tahirovic (Basic, 63.), Sunjic (Hadziahmetovic, 85.), Alajbegovic (Mahmic, 90+1.) – Demirovic (Lukic, 85.), Dzeko (Bajraktarevic, 63.). Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

Gólszerző: Manzambi (74., 90.), Vargas (84.), Xhaka (90+7. – 11-esből), ill. Mahmic (90+3.)

Kiállítva: Muharemovic (80.)