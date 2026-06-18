A végjátékban szakadt ki a gólzsák, a svájci cserék alaposan elpáholták a bosnyákokat

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR

B-CSOPORT, 2. FORDULÓ

SVÁJC–BOSZNIA-HERCEGOVINA 4–1 (0–0)

Inglewood, Los Angeles Stadion, 70 026 néző. Vezette: Joao Pinheiro (portugál)

SVÁJC: Kobel – Widmer (Jaquez, 86.), Elvedi, Akanji, R. Rodríguez – Aebischer (Sow, 72.), Xhaka, Freuler – Rieder (Vargas, 72.), Embolo (Itten, 89.), Ndoye (Manzambi, 72.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

BOSZNIA: Vasilj – Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac – Memic, Tahirovic (Basic, 63.), Sunjic (Hadziahmetovic, 85.), Alajbegovic (Mahmic, 90+1.) – Demirovic (Lukic, 85.), Dzeko (Bajraktarevic, 63.). Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

Gólszerző: Manzambi (74., 90.), Vargas (84.), Xhaka (90+7. – 11-esből), ill. Mahmic (90+3.)

Kiállítva: Muharemovic (80.)

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Miután az első fordulóban mind a négy csapat egy-egy pontot szerzett, az első kör után teljesen nyílt volt a továbbjutás kérdése a B-csoportban.

Los Angelesben (illetve annak külvárosában, Inglewoodban) a társházigazda kanadaiakkal ikszelő bosnyákok kezdték jobban a mérkőzést, de hamar átvette az irányítást Murat Yakin együttese.

A 10. percben Ndoye az oldalhálóba lőtt, majd a félidő derekán Freuler távoli lövése kerülte el a kaput. A kötelező jellegű ivószünet után Sergej Barbarez fiai is végig tudtak vinni egy-egy kontrát, de a befejezésbe itt is hiba csúszott – a játékrész élvezeti értékéről sokat elmond, hogy míg a svájciak 0.06-os, addig a bosnyákok kicsit jobb, 0.18-as xG-t tudtak felmutatni a szünetben.

Dzekóval a kezdőben sem ment Boszniának (Fotó: Getty Images)

A fordulás után egy darabig nem változott a játék képe, aztán a semmiből jött egy óriási helyzet: Xhaka jobb oldalról érkező beadására Ndoye érkezett kiváló ütemben, de ollózását kikapta a léc alól Vasilj. Utólag még az is kiderült, hogy a csatér lesről indult, de ez semmit sem vont le az akció értékéből.

Bő tíz perccel később Dedic távoli bombája adott munkát Kobelnek, így a bosnyákok is jelezték, hogy ők is jobban örülnének a győzelemnek.

Az ivószünet után felbátorodtak a bosnyákok, kimozdultak a lövészárkok mögül, de ez nagyon gyorsan visszafelé sült el: a 74. percben Vargas adta be a labdát a bal oldalról, Memic röviden tisztázott, a két perccel korábban becserélt Johan Manzambi pedig kapásból a hálóba tüzelt – a takarásban álló Vasilj csak beleérni tudott a labdába.

Hat perccel a kapott gól után újabb mélyütést nyelt be a balkáni csapat, Tarik Muharemovic ugyanis utolsó emberként, a tizenhatoson kívül buktatta a kapu felé nyargaló Embolót – villant a jogos piros lap.

Rubén Vargas gólt és gólpasszt tett bele a közösbe (Fotó: Getty Images)

Az emberelőnyt hamar kihasználták a svájciak, lezárva a lényegi kérdéseket: szépen kijátszott akció végén Embolo tálalt az üresen érkező Rubén Vargas elé, aki a kapus mozgásával ellentétesen lőtt a hosszúba.

A végjátékban teljesen szétesett a bosnyák válogatott, a 90. percben a második gólt szerző Vargas megrúgatta Manzambival saját maga második, Svájc harmadik találatát. Ezzel viszont messze nem volt vége a gólzápornak: a ráadásban előbb Ermin Mahmic szépített Kobel rosszul sikerült öklözése után, majd Granit Xhaka váltott gólra a Sow felrúgásáért megítélt büntetőt, beállítva a végeredményt. 4–1

Győzelmével Svájc fél lábbal a legjobb 32 között érezheti magát, míg a bosnyákok szurkolhatnak a döntetlennek Kanada és Katar között.

A B-CSOPORT ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Svájc 2 1 1 – 5–2 +3 4 2. Kanada 1 – 1 – 1–1 0 1 2. Katar 1 – 1 – 1–1 0 1 4. Bosznia-Hercegovina 2 – 1 1 2–5 –3 1

A SVÁJCI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 21 Marvin Keller (Young Boys), 1 Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), 12 Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország)

Védők: 5 Manuel Akanji (Internazionale – Olaszország), 24 Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt – Németország), 18 Eray Cömert (Valencia – Spanyolország), 4 Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach – Németország), 25 Luca Jaquez (VfB Stuttgart – Németország), 2 Miro Muheim (Hamburger SV – Németország), 13 Ricardo Rodriguez (Real Betis – Spanyolország), 3 Silvan Widmer (Mainz – Németország)

Középpályások: 20 Michel Aebischer (Pisa – Olaszország), 8 Remo Freuler (Bologna – Olaszország), 14 Ardon Jashari (AC Milan – Olaszország), 22 Fabian Rieder (Augsburg – Németország), 15 Djibril Sow (Sevilla – Spanyolország), 10 Granit Xhaka (Sunderland – Anglia), 6 Denis Zakaria (AS Monaco – Franciaország)

Támadók: 23 Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), 7 Breel Embolo (Stade Rennais – Franciaország), 16 Christian Fassnacht (Young Boys), 26 Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf – Németország), 9 Johan Manzambi (Freiburg – Németország), 11 Dan Ndoye (Nottingham Forest – Anglia), 19 Noah Okafor (Leeds United – Anglia), 17 Ruben Vargas (Sevilla – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Murat Yakin

A BOSNYÁK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Mladen Jurkas (Borac Banja Luka), 1 Nikola Vasilj (St. Pauli – Németország), 22 Martin Zlomislic (HNK Rijeka – Horvátország)

Védők: 7 Amar Dedic (Benfica – Portugália), 3 Dennis Hadzikadunic (Sampdoria – Olaszország), 18 Nikola Katic (Schalke 04 – Németország), 5 Sead Kolasinac (Atalanta – Olaszország), 24 Arjan Malic (Sturm Graz– Ausztria), 4 Tarik Muharemovic (Sassuolo – Olaszország), 2 Nihad Mujakic (Gaziantep – Törökország), 21 Stjepan Radeljic (HNK Rijeka – Horvátország)

Középpályások: 19 Kerim Alajbegovic (RB Salzburg – Ausztria), 20 Esmir Bajraktarevic (PSV – Hollandia), 13 Ivan Basic (Asztana – Kazahsztán), 17 Dzenis Burnic (Karlsruher SC – Németország), 8 Armin Gigovic (Young Boys – Svájc), 16 Amir Hadziahmetovic (Hull City – Anglia), 26 Ermin Mahmic (Slovan Liberec – Csehország), 15 Amar Memic (Viktoria Plzen – Csehország), 14 Ivan Sunjic (Pafosz – Ciprus), 6 Benjamin Tahirovic (Bröndby – Dánia)

Támadók: 9 Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok – Lengyelország), 10 Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart – Németország), 11 Edin Dzeko (Schalke 04 – Németország), 25 Jovo Lukic (Universitatea Cluj – Románia), 23 Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach – Németország)

Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez