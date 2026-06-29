Nemzeti Sportrádió

Jó reggelt, jó szurkolást! Három mérkőzéssel folytatódik a világbajnokság

P. K.P. K.
2026.06.29. 06:45
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Jó reggelt kívánunk, üdvözöljük kedves olvasóinkat! A mögöttünk hagyott éjszaka volt az első a nyitány óta, melyen nem játszottak magyar idő szerint éjjeli meccset a labdarúgó-vilábajnokságon. A hétfői játéknapon, magyar idő szerint 19 órától három mérkőzést rendeznek a tornán az egyenes kieséses szakaszban, amely vasárnap a Dél-Afrika–Kanada (0–1) mérkőzéssel vette kezdetét. Mutatjuk a játéknap programját, de tartsanak velünk egész nap, élő hírfolyamunkban! 

Június 29., hétfő, 19.00
Houston, Houston Stadion		Brazília–Japán
Június 29., hétfő, 22.30
Boston, Boston Stadion		Németország–Paraguay
Június 30., kedd, 3.00
Monterrey, Monterrey Stadion		Hollandia–Marokkó
VB 2026, A JÁTÉKNAP PROGRAMJA

A további program itt érhető el!

 

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