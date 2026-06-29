Jó reggelt, jó szurkolást! Három mérkőzéssel folytatódik a világbajnokság
Jó reggelt kívánunk, üdvözöljük kedves olvasóinkat! A mögöttünk hagyott éjszaka volt az első a nyitány óta, melyen nem játszottak magyar idő szerint éjjeli meccset a labdarúgó-vilábajnokságon. A hétfői játéknapon, magyar idő szerint 19 órától három mérkőzést rendeznek a tornán az egyenes kieséses szakaszban, amely vasárnap a Dél-Afrika–Kanada (0–1) mérkőzéssel vette kezdetét. Mutatjuk a játéknap programját, de tartsanak velünk egész nap, élő hírfolyamunkban!
|Június 29., hétfő, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Brazília–Japán
|Június 29., hétfő, 22.30
Boston, Boston Stadion
|Németország–Paraguay
|Június 30., kedd, 3.00
Monterrey, Monterrey Stadion
|Hollandia–Marokkó
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