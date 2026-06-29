Jó reggelt, jó szurkolást! Három mérkőzéssel folytatódik a világbajnokság

Jó reggelt kívánunk, üdvözöljük kedves olvasóinkat! A mögöttünk hagyott éjszaka volt az első a nyitány óta, melyen nem játszottak magyar idő szerint éjjeli meccset a labdarúgó-vilábajnokságon. A hétfői játéknapon, magyar idő szerint 19 órától három mérkőzést rendeznek a tornán az egyenes kieséses szakaszban, amely vasárnap a Dél-Afrika–Kanada (0–1) mérkőzéssel vette kezdetét. Mutatjuk a játéknap programját, de tartsanak velünk egész nap, élő hírfolyamunkban!

Június 29., hétfő, 19.00

Houston, Houston Stadion Brazília–Japán Június 29., hétfő, 22.30

Boston, Boston Stadion Németország–Paraguay Június 30., kedd, 3.00

Monterrey, Monterrey Stadion Hollandia–Marokkó VB 2026, A JÁTÉKNAP PROGRAMJA

A további program itt érhető el!