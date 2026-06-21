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Jó meccs lesz ebből? Mindkét csapat erősen kezdett
CS. M.
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2026.06.21. 02:21
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vb-hírfolyam
Támadások támadások hátán az Ecuador–Curacaón Kansasben.
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Két, pont nélküli válogatott csap össze a kiesés elkerülésének reményében.
foci vb 2026
vb 2026
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