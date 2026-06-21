Nemzeti Sportrádió

Jó meccs lesz ebből? Mindkét csapat erősen kezdett

CS. M.CS. M.
2026.06.21. 02:21
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Támadások támadások hátán az Ecuador–Curacaón Kansasben.
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Vb 2026: Ecuador–Curacao 0–0

Két, pont nélküli válogatott csap össze a kiesés elkerülésének reményében.

 

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