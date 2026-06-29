Nemzeti Sportrádió

A japánok szerint ugyanannyi az esélyük a továbbjutásra, mint Brazíliának

P. K.P. K.
2026.06.29. 07:34
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Morijaszu Hadzsime (Fotó: AFP)
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Morijaszu Hadzsime foci vb 2026 Brazília vb 2026 Japán
Japán hétfőn Brazília ellen lép pályára a labdarúgó-világbajnokságon, és az ázsiaiak szövetségi kapitánya, Morijaszu Hadzsime hisz benne, hogy ugyanúgy győzhetnek a dél-amerikaiak ellen, mint tavaly októberben.

 

 

„Szerintem ugyan annyi esélyünk van továbbjutni, mint Brazíliának. A tavalyi felkészülési meccsen, amelyet 3–2-re megnyertünk, megmutattuk, milyen lehetőségek rejlenek bennünk. Nagyon tiszteljük Brazíliát, de világos, hogy van esélyünk a továbbjutásra” – nyilatkozta a magyar idő szerint hétfőn 19 órakor kezdődő mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón a japánok szövetségi kapitánya, Morijaszu Hadzsime

A brazilok elleni, tavaly októberi, tokiói győztes csapatból a japánoktól hiányzik majd az egyik gólszerző, Minamino Takumi, aki térdsérülés miatt nem szerepelhet a világbajnokságon, viszont a másik két gólszerző, Nakamura Keito és Ueda Ajasze ott lehet a hétfői meccsen, ahogy az októberben két gólpasszt adó Ito Dzsunja is. Viszont, bár a keretnek tagja, hiányzik majd a brazilok elleni meccsről a csoportkörben megsérült szélső, Kubo Takefusza.

Morijaszu a meccs előtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Real Sociedad szélsője a csapattól külön edz, bíznak a gyors felépülésében, de a brazilok ellen még nem fog játszani. Kubo a hollandok ellen kezdett, 75 percet játszott, gólpasszt is adott, de azóta sérülés miatt nem szerepelt.

 A szövetségi kapitány arról is beszélt, hogyan jelölik ki a tizenegyesrúgókat, ha arra kerülne a sor a meccs végén. Mint ismeretes, 2022-ben, a Horvátország elleni nyolcaddntőben 11-esekkel veszített Japán, és már akkor is Morijaszu irányítota a csapatot.

„Ezúttal, ha eljön a tizenegyespárbaj ideje, én szeretném eldönteni a rúgók sorrendjét, ahelyett, hogy a játékosok önként jelentkeznének, mint legutóbb” – mondta a barzilok elleni meccs előtt Morijaszu.

JAPÁN–BRAZIL 3–2
2025. október 14., Tokió

 




 

 

 

Morijaszu Hadzsime foci vb 2026 Brazília vb 2026 Japán
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