Japán szerzett vezetést, a brazilok a második félidőben kettővel válaszoltak – videók
A labdarúgó-világbajnokság kieséses szakasza második mérkőzésének első félidője után Japán meglepetésre vezetett Brazília ellen. A fordulás után a dél-amerikai csapat óriási nyomás alá helyezte a japán kaput, bár néhány hatalmas helyzetet elpuskázott, Casemiro fejesével egyenlített, majd Gabriel Martinelli révén a 96. percben a fordított. Mutatjuk a gólokat!
A 29. percben Szano Kaisu labdát szerzett a félpályánál, a brazil kapu felé indult, majd 20 méterről a jobb alsó sarokba lőtt.
Az 56. percben Casemiro fejelt a japán kapuba, ezzel egyenlített Brazília.
A 90+6. percben Gabriel Martinelli a japán kapu bal alsó sarkába talált, továbbjuttatva az ötszörös világbajnokot.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik