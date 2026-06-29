Nemzeti Sportrádió

Japán szerzett vezetést, a brazilok a második félidőben kettővel válaszoltak – videók

I. SZ.I. SZ.
2026.06.29. 21:02
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Szano lövésének pillanata, Casemiro itt tehetetlen, de a fordulás után ő fejelte a brazilok gólját (Fotó: Getty Images)
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Brazília vb 2026 gólvideó Gabriel Martinelli Japán Casemiro
A labdarúgó-világbajnokság kieséses szakasza második mérkőzésének első félidője után Japán meglepetésre vezetett Brazília ellen. A fordulás után a dél-amerikai csapat óriási nyomás alá helyezte a japán kaput, bár néhány hatalmas helyzetet elpuskázott, Casemiro fejesével egyenlített, majd Gabriel Martinelli révén a 96. percben a fordított. Mutatjuk a gólokat!

A 29. percben Szano Kaisu labdát szerzett a félpályánál, a brazil kapu felé indult, majd 20 méterről a jobb alsó sarokba lőtt.

Az 56. percben Casemiro fejelt a japán kapuba, ezzel egyenlített Brazília.

A 90+6. percben Gabriel Martinelli a japán kapu bal alsó sarkába talált, továbbjuttatva az ötszörös világbajnokot.

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A nagyon szervezett Japán a szünetben még vezetett, a második félidőben azonban nem bírta erővel az ötszörös világbajnok ellen.

 

Brazília vb 2026 gólvideó Gabriel Martinelli Japán Casemiro
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