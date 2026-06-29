Japán szerzett vezetést, a brazilok a második félidőben kettővel válaszoltak – videók

A 29. percben Szano Kaisu labdát szerzett a félpályánál, a brazil kapu felé indult, majd 20 méterről a jobb alsó sarokba lőtt.

Az 56. percben Casemiro fejelt a japán kapuba, ezzel egyenlített Brazília.

A 90+6. percben Gabriel Martinelli a japán kapu bal alsó sarkába talált, továbbjuttatva az ötszörös világbajnokot.