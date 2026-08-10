Sallai Roland csapattársa lehet az Arsenal brazil szélsője – sajtóhír

Még a nyári átigazolási időszakban klubot válthat Gabriel Martinelli, az Arsenal 27-szeres brazil válogatott szélsője. A 25 éves támadó az „ágyúsok” saját nevelésű labdarúgójának számít, ám az elmúlt idényben Leandro Trossard mögé szorult a balszélsők rangsorában, ám a belga játékos távoztával sem ő lenne az első számú opció Mikel Artetánál, hanem az FC Bruges-től nemrégiben szerződtetett Hrisztosz Colisz, így a 2027 nyarán lejáró szerződésű Martinelli valószínűleg még a nyáron távozik a az angol bajnokcsapattól.

A The Sun szerint az első számú kérő a Sallai Rolandot is soraiban tudó török bajnok Galatasaray lehet, amely már meg is tette első, 40 millió eurós ajánlatát, amelyet a londoniak visszautasítottak. A török újságíró, Ekrem Konur szerint hasonló összegben, 40-45 millióban gondolkodik a támadót szintén figyelő Roma, ám közel 11 milliós éves fizetése sok lenne az olaszoknak.

Ugyancsak az Arsenallal kapcsolatos hír, hogy egy másik brazil, Gabriel Jesus is távozhat a klubtól: az utóbbi két idényben térdsérülésekkel küszködő centert a Napoli szerezné meg, ha sikerül vevőt találnia Romelu Lukakura. A dél-olasz csapat 20 millió fontot (23 millió eurót) szánna a 29 éves középcsatár megszerzésére.