Janisz vs. Yanis – panamai a világbajnokság legalacsonyabb játékosa

A világbajnokság legalacsonyabb játékosa a panamai válogatott César Yanis, aki 160 centiméter. Több, mint 40 centi van közte és az osztrák válogatott kapus, Florian Wiegele között, aki a mezőny legmagasabbja.

Ha már magasság, hasonló névvel Janisz Adetokunbo – igen, magyarul így írjuk helyesen Giannis Antetokounmpo nevét, mert utóbbi angol, görögül pedig úgy kellene, hogy Γιάννης Σίνα Ούγκο Αντετοκούνμπο –, a Milwaukee Bucks NBA-MVP kosarasa 211 centiméter magas.