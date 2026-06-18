Nemzeti Sportrádió

Janisz vs. Yanis – panamai a világbajnokság legalacsonyabb játékosa

CS. M.CS. M.
2026.06.18. 02:36
Fotó: Getty Images
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A világbajnokság legalacsonyabb játékosa a panamai válogatott César Yanis, aki 160 centiméter. Több, mint 40 centi van közte és az osztrák válogatott kapus, Florian Wiegele között, aki a mezőny legmagasabbja. 

Ha már magasság, hasonló névvel Janisz Adetokunbo – igen, magyarul így írjuk helyesen Giannis Antetokounmpo nevét, mert utóbbi angol, görögül pedig úgy kellene, hogy Γιάννης Σίνα Ούγκο Αντετοκούνμπο –, a Milwaukee Bucks NBA-MVP kosarasa 211 centiméter magas. 

 

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