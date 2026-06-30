Íme, a francia-svéd meccs kezdői!
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
FRANCIAORSZÁG–SVÉDORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
New York, New York/New Jersey Stadion. Vezeti: Danny Makkelie (holland)
FRANCIAORSZÁG: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Rabiot, Tchouaméni – O. Dembélé, Olise, Barcola – K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps
A kispadon: Risser, Samba (kapusok), Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, I. Konaté, Lacroix, Kanté, Koné, Zaire-Emery, Akliouche, Cherki, D. Doué, Mateta, M. Thuram
SVÉDORSZÁG: Zetterström – Lagerbielke, Lindelöf, G. Gudmundsson – D. Svensson, Bergvall, Ayari, Stroud – Isak, Elanga – Gyökeres. Szövetségi kapitány: Graham Potter
A kispadon: V. Johansson, Nordfeldt (kapusok), Bernhardsson, Ekdal, Hien, H. Johansson, Erik Smith, Starfelt, Karlström, Nygren, Sema, Svanberg, Zeneli, T. Ali, G. Nilsson