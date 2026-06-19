Nemzeti Sportrádió

Horrorsérülés a vb-n: a kanadaiak kulcsemberét le kellett cserélni, a katari védőt kiállították

CS. M.CS. M.
2026.06.19. 02:09
Fotó: Getty Images
Címkék
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A kanadai válogatott kulcsembere, Ismaël Koné súlyos sérülést szenvedett a Katar elleni világbajnoki csoportmérkőzésen (5–0), hosszasan ápolták, majd természetesen le kellett cserélni. A katariak védőjét, Asszim Madibót kiállították Vancouverben.
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A 2022-es házigazda kilenc emberrel zárta a találkozót, Ismaël Konét hordágyon kellett levinni a pályáról.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
B-CSOPORT
KANADA–KATAR 5–0 (3–0) – élőben az NSO-n!
Vancouver, BC Place, 0 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Cristián Garay (chilei)
KANADA: Crépeau – Johnston, De Fougerolles (Shaffelburg, 71.), Cornelius (Bombito, a szünetben), Laryea – Buchanan, Eustáquio, I. Koné (N. Saliba, 57.), A. Ahmed (Oluwaseyi, 71.) – J. David, Larin. Szövetségi kapitány: Jesse Marsch
A kispadon: Goodman, St. Clair (kapusok), Bombito, Choiniere, P. David, A. Davies, Millar, Nelson, Oluwaseyi, Osorio, N. Saliba, Shaffelburg, Sigur, J. Waterman
KATAR: Abunada – Al-Ui, Pedro Miguel, Laje, Huhi, H. Ahmed – Edmilson Junior (A. Fati, a szünetben), Madibo, Gaber (Manai, a szünetben), Afif (Al-Husszain, 59.) – Abduriszak (Al-Brake, 40.). Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui
A kispadon: Barsam, Sz. Zakaria (kapusok), Alaeldin, A. Ali, Al-Brake, Budiaf, Dzsamsid, A. Fati, Al-Ganehi, Al-Hajdosz, Hatem, Al-Husszain, Manai, L. Mendes, Muntari
Gólszerző: Larin (16.), J. David (29., 45+3.), Saliba (64.), Manai (75. – öngól)
Kiállítva: H. Ahmed (33.), Madibo (50.)

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