Hollandia 23 vb-meccs óta nem kapott ki a rendes játékidőben, de ezúttal is búcsúzott

Már a kezdőcsapatok is tartogattak érdekességeket. Hollandia öt védővel állt fel, amire ezelőtt 2024 márciusa, azaz 31 meccs óta nem volt példa.

5 - The Netherlands start a match with five at the back for just the first time since 26 March 2024 (2-1 defeat against Germany), playing their 31 matches in between with four defenders.



Modulation. pic.twitter.com/D3Nd0xEwP6 — OptaJohan (@OptaJohan) June 30, 2026

A meccs első gólját Cody Gakpo szerezte, akinek ez volt a hatodik vb-gólja. Holland játékosok Dennis Bergkamp, Wesley Sneijder, Rob Rensenbrink, Arjen Robben és Robin van Persie szerzett hat világbajnoki gólt, míg Johnny Rep héttel vezeti az örökranglistát. Csak három játékos van, aki Katarban és idén is legalább három gólt szerzett a világbajnokságon: Lionel Messi, Kylian Mbappé és Cody Gakpo.

Cody Gakpo has now scored as many World Cup goals for the Netherlands as Dennis Bergkamp, Wesley Sneijder, Rob Rensenbrink, Arjen Robben and Robin van Persie (6).



Johnny Rep (7) is the only Dutch player with more. 🇳🇱 pic.twitter.com/3h5otDZPyn — Squawka (@Squawka) June 30, 2026

Az Európa-bajnokságokat és a világbajnokságokat együttesen vizsgálva már kilenc gólnál tart Gakpo, amivel Dennis Bergkamp (10) után a második a holland örökranglistán holtversenyben Robin van Persie-vel.

9 - Only Dennis Bergkamp (10) ever scored more goals for @OnsOranje at the EUROs or FIFA World Cup than Cody Gakpo (9 - along with Robin van Persie).



Destiny. pic.twitter.com/P7xvX6A7Ri — OptaJohan (@OptaJohan) June 30, 2026

A 91. percben jött Issza Diop egyenlítő gólja. Ez volt a második legkésőbbi marokkói gól a világbajnokságok történetében.

90 - هدف عيسى ديوب في الدقيقة 90:05 هو ثاني أكثر أهداف المغرب تأخرًا في مباراةٍ بكأس العالم، بعد هدف زكريا أبوخلال في الدقيقة 91:51 أمام بلجيكا في 2022.



سير. pic.twitter.com/oLUFWu6jT0 — OptaArabi (@OptaArabi) June 30, 2026

Ronald Koeman 2023-ban vette át a holland válogatott irányítását. Azóta 14 meccset játszottak a hollandok a FIFA-világranglista első 25 helyezettjével, ezeken hat döntetlen és nyolc vereség az Oranje mérlege. Hollandia eddig csak egyszer, a 2000-es Eb-n hagyott ki egy tizenegyespárbajban három rúgást. Hollandiának ez volt a negyedik tizenegyespárbaja, amelyet elvesztett a világbajnokságon, ezzel beérte vonatkozó lista élén Spanyolországot. Most először volt olyan világbajnoki tizenegyespárbaj, ahol a két csapat összesen háromszor találta el a kapufát, és egyszer mellé lőtt.

3 - The Netherlands have missed three times in a penalty shootout for the second time ever in a competitive match, after previously doing so against Italy at EURO 2000.



Traumatic. pic.twitter.com/KLn2A2bfEP — OptaJohan (@OptaJohan) June 30, 2026

Hollandia így 2006 óta továbbra sem kapott ki rendes játékidőben világbajnokságon. A 2006-os világbajnokságon a legjobb 16 között Portugália jelentette a végállomást. Azóta ez volt a 23 meccse Hollandiának, amelyben nem szenvedett vereséget 90 perc alatt. 2010-ben a döntőben Spanyolország hosszabbítás után nyert, 2014-ben és 2022-ben Argentína tizenegyesekkel ment tovább, míg 2018-ban nem jutott ki a tornára az Oranje.

🇳🇱 The Netherlands haven’t lost a World Cup match in 90 minutes since 2006…



🇲🇦 Morocco are UNSTOPPABLE — unbeaten in 47 of their last 48 games!



🔥 This is going to be FIRE. pic.twitter.com/zI0sk0s2GD — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 29, 2026

Az eddigi négy egyeneses kieséses szakaszban lejátszott meccsből kettőn a hosszabbításban született győztes gól, kettőn pedig a tizenegyesek döntöttek.

Round of 32:



4 matches

2 injury time winners

2 penalty shootouts



🍿 pic.twitter.com/8h1XWqtnMN — StatMuse FC (@statmusefc) June 30, 2026

A mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatói