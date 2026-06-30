Hollandia 23 vb-meccs óta nem kapott ki a rendes játékidőben, de ezúttal is búcsúzott
Már a kezdőcsapatok is tartogattak érdekességeket. Hollandia öt védővel állt fel, amire ezelőtt 2024 márciusa, azaz 31 meccs óta nem volt példa.
A meccs első gólját Cody Gakpo szerezte, akinek ez volt a hatodik vb-gólja. Holland játékosok Dennis Bergkamp, Wesley Sneijder, Rob Rensenbrink, Arjen Robben és Robin van Persie szerzett hat világbajnoki gólt, míg Johnny Rep héttel vezeti az örökranglistát. Csak három játékos van, aki Katarban és idén is legalább három gólt szerzett a világbajnokságon: Lionel Messi, Kylian Mbappé és Cody Gakpo.
Az Európa-bajnokságokat és a világbajnokságokat együttesen vizsgálva már kilenc gólnál tart Gakpo, amivel Dennis Bergkamp (10) után a második a holland örökranglistán holtversenyben Robin van Persie-vel.
A 91. percben jött Issza Diop egyenlítő gólja. Ez volt a második legkésőbbi marokkói gól a világbajnokságok történetében.
Ronald Koeman 2023-ban vette át a holland válogatott irányítását. Azóta 14 meccset játszottak a hollandok a FIFA-világranglista első 25 helyezettjével, ezeken hat döntetlen és nyolc vereség az Oranje mérlege. Hollandia eddig csak egyszer, a 2000-es Eb-n hagyott ki egy tizenegyespárbajban három rúgást. Hollandiának ez volt a negyedik tizenegyespárbaja, amelyet elvesztett a világbajnokságon, ezzel beérte vonatkozó lista élén Spanyolországot. Most először volt olyan világbajnoki tizenegyespárbaj, ahol a két csapat összesen háromszor találta el a kapufát, és egyszer mellé lőtt.
Hollandia így 2006 óta továbbra sem kapott ki rendes játékidőben világbajnokságon. A 2006-os világbajnokságon a legjobb 16 között Portugália jelentette a végállomást. Azóta ez volt a 23 meccse Hollandiának, amelyben nem szenvedett vereséget 90 perc alatt. 2010-ben a döntőben Spanyolország hosszabbítás után nyert, 2014-ben és 2022-ben Argentína tizenegyesekkel ment tovább, míg 2018-ban nem jutott ki a tornára az Oranje.
Az eddigi négy egyeneses kieséses szakaszban lejátszott meccsből kettőn a hosszabbításban született győztes gól, kettőn pedig a tizenegyesek döntöttek.
A mérkőzés legfontosabb statisztikai mutatói