Nemzeti Sportrádió

Hat perc sem kellett a portugál vezető gólhoz, de jött a kongói egyenlítés – videók

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.17. 19:42
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Joao Neves (15) befejelte (Fotó: Getty Images)
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Joao Neves a 6. percben fejjel vezetést szerzett Portugáliának, majd a szünet előtt a Kongói DK egyenlített Yoane Wissa fejes góljával a labdarúgó-világbajnokság K-csoportjában, így alakult ki az 1–1-es végeredmény.

JOAO NEVES GÓLJA

YOANE WISSA GÓLJA

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
K-CSOPORT
PORTUGÁLIAKONGÓI DK 1–1 (1–1)
Houston, NRG Stadion, 68 777 néző. Vezette: A. al-Jasszim (katari)
PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo, T. Araújo, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 72.) – B. Fernandes, Joao Neves, Vitinha (Goncalo Ramos, 83.) – B. Silva (F. Conceicao, a szünetben), C. Ronaldo, Pedro Neto (R. Leao, 72.). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
KONGÓI DK: Mpasi – Wan-Bissaka (Kalulu, 85.), Tuanzebe, Mbemba, Kapuadi, Masuaku (J. Kayembe, 74.) – Mukau (Sadiki, 57.), Moutoussamy, E. Kayembe (Pickel, 74.) – Wissa, Bakambu (Banza, 85.). Szövetségi kapitány: Sébastien Desabre
Gólszerző: Joao Neves (6.), ill. Wissa (45+5.)

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