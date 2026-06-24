Nemzeti Sportrádió

Három lövés, 1 kaput találó, 0.11-es xG, 0 gól a panamai–horvát első félidejében

CS. M.CS. M.
2026.06.24. 01:49
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Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: Panama–Horvátország 0–1

Luka Modric 200. meccsén lép pályára a horvát válogatottban.

 

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