Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
MOL Balaton-átevezés
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
Három lövés, 1 kaput találó, 0.11-es xG, 0 gól a panamai–horvát első félidejében
CS. M.
0
Tetszik
2026.06.24. 01:49
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
Foci vb 2026
1 órája
Vb 2026: Panama–Horvátország 0–1
Luka Modric 200. meccsén lép pályára a horvát válogatottban.
foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
0 Komment
Legfrissebb hírek
A csereként beállt Budimir juttatta előnyhöz a horvátokat Panama ellen – videók
Foci vb 2026
21 perce
Jude Bellingham: Nem érdemeltem meg a meccs embere címet
Foci vb 2026
1 órája
Harry Kane: Elég régóta élem a csatárok életét ahhoz, hogy tudjam, nem lőhetek mindig gólt
Foci vb 2026
1 órája
Elkezdődött a Panama–Horvátország mérkőzés
Foci vb 2026
1 órája
Vb 2026: Panama–Horvátország 0–1
Foci vb 2026
1 órája
Statisztikák: Bellingham a legifjabb angol ötvenszeres válogatott lett
Foci vb 2026
2 órája
Három változás a horvátoknál az angolok elleni meccshez képest – íme, a kezdőcsapatok
Foci vb 2026
2 órája
Nem bírt egymással Anglia és Ghána
Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik