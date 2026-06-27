„Harcolunk egymásért” – Kwasi Sibo ígéri, Ghána célja a győzelem Horvátország ellen

PARÁZS MÉRKŐZÉS várható Philadelphiában Ghána és Horvátország között. A 2018-as világbajnokság ezüst- és a 2022-es torna bronzérmese jelenleg a harmadik helyen áll a csoportjában, miután Angliától kikapott (4–2), Panamát pedig legyőzte (1–0). A győzelem biztossá tenné Horvátország továbbjutását a következő fordulóba, de egy pont is elég lenne a harminckettő közé jutáshoz, míg Ghána a döntetlennel is legalább a második helyen végezne a csoportban. Az amerikai ESPN hosszasan elemzi és értékeli a horvátok eddigi teljesítményét.

„Két mérkőzésen csak három gólt szereztek, de a nagy gólhelyzetek alapján ezzel is túlteljesítettek, így nem meglepő, hogy csak a csoportjuk harmadik helyén állnak. Bár a torna lebonyolítása bocsánatossá tudja tenni az eddigi hibákat, és Zlatko Dalic csapata döntetlennel bejut a kieséses szakaszba, az eddig mutatott játék meglehetősen gyenge. Horvátország már nem büszkélkedhet az előző generációk gránitvédelmével, Luka Modric és Mateo Kovacic pedig egyértelműen öregek. Még Panamának is sikerült megszorongatnia őket, és Horvátország leginkább annak örülhet, hogy Ante Budimir életkora ellenére frissességet hozott a támadójátékba. Ghána sokkal keményebb lesz védekezésben, mint Panama volt, így Horvátországnak sokkal többet kell mutatnia támadásban, ha nyerni akar” – figyelmeztet az ESPN.

Az amerikai szaklap közben dicséri Ghánát, hogy még nem kapott gólt a tornán – igaz, szerezni is csak egyet tudott, Panama ellen, azt is a 90. perc után.

„A taktikáját ért kritikák ellenére Carlos Queiroz szövetségi kapitány továbbjutáshoz segítette Ghánát egy rendkívül nehéz csoportban. Ghána briliánsan védekezett Anglia ellen, és ha Queiroz mester megismétli azt a taktikai mesterművet, akkor biztosan megszerzi legalább a második helyet. Jordan Ayew visszafogott teljesítménye támadásban kritikákat váltott ki, de a nagyszerű védelem ezt is ellensúlyozta. Antoine Semenyónak és Inaki Williamsnek talán jobb lenne hátrébb helyezkednie kicsit, mert a horvát védelem és középpálya nem áthatolhatatlan, így Ghána lehetőségeket nyithat általuk a széleken” – elemez az ESPN.