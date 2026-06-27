„Harcolunk egymásért” – Kwasi Sibo ígéri, Ghána célja a győzelem Horvátország ellen
PARÁZS MÉRKŐZÉS várható Philadelphiában Ghána és Horvátország között. A 2018-as világbajnokság ezüst- és a 2022-es torna bronzérmese jelenleg a harmadik helyen áll a csoportjában, miután Angliától kikapott (4–2), Panamát pedig legyőzte (1–0). A győzelem biztossá tenné Horvátország továbbjutását a következő fordulóba, de egy pont is elég lenne a harminckettő közé jutáshoz, míg Ghána a döntetlennel is legalább a második helyen végezne a csoportban. Az amerikai ESPN hosszasan elemzi és értékeli a horvátok eddigi teljesítményét.
„Két mérkőzésen csak három gólt szereztek, de a nagy gólhelyzetek alapján ezzel is túlteljesítettek, így nem meglepő, hogy csak a csoportjuk harmadik helyén állnak. Bár a torna lebonyolítása bocsánatossá tudja tenni az eddigi hibákat, és Zlatko Dalic csapata döntetlennel bejut a kieséses szakaszba, az eddig mutatott játék meglehetősen gyenge. Horvátország már nem büszkélkedhet az előző generációk gránitvédelmével, Luka Modric és Mateo Kovacic pedig egyértelműen öregek. Még Panamának is sikerült megszorongatnia őket, és Horvátország leginkább annak örülhet, hogy Ante Budimir életkora ellenére frissességet hozott a támadójátékba. Ghána sokkal keményebb lesz védekezésben, mint Panama volt, így Horvátországnak sokkal többet kell mutatnia támadásban, ha nyerni akar” – figyelmeztet az ESPN.
Az amerikai szaklap közben dicséri Ghánát, hogy még nem kapott gólt a tornán – igaz, szerezni is csak egyet tudott, Panama ellen, azt is a 90. perc után.
„A taktikáját ért kritikák ellenére Carlos Queiroz szövetségi kapitány továbbjutáshoz segítette Ghánát egy rendkívül nehéz csoportban. Ghána briliánsan védekezett Anglia ellen, és ha Queiroz mester megismétli azt a taktikai mesterművet, akkor biztosan megszerzi legalább a második helyet. Jordan Ayew visszafogott teljesítménye támadásban kritikákat váltott ki, de a nagyszerű védelem ezt is ellensúlyozta. Antoine Semenyónak és Inaki Williamsnek talán jobb lenne hátrébb helyezkednie kicsit, mert a horvát védelem és középpálya nem áthatolhatatlan, így Ghána lehetőségeket nyithat általuk a széleken” – elemez az ESPN.
Kwasi Sibo, a ghánai válogatott középpályása kijelentette, az afrikai csapat eltökélt abban, hogy az L-csoport élén végezzen. A két forduló utáni veretlenség és a csapaton belül növekvő önbizalom által felbuzdulva a Real Oviedo játékosa úgy véli, a „fekete csillagokban” megvan minden, ami ahhoz kell, hogy megszerezzék mindhárom pontot, és csoportgyőztesként jussanak be a legjobb harminckettő közé.
„Most még a Horvátország elleni meccsre koncentrálunk, és azt hiszem, nyerhetünk szombaton – mondta Kwasi Sibo. – Meg akarjuk nyerni a csoportot, nem nézünk hátra. Anglia ellen sokat védekeztünk, de ott is volt egy helyzetünk, ami három pontot hozhatott volna nekünk. Horvátország ellen is a nemzetünkért játszunk, és biztosan több lehetőségünk lesz, győzni akarunk.”
Sibo nagyon dicsérte Carlos Queiroz szövetségi kapitányt: „Anglia ellen azt kérte tőlünk, legyünk kompaktak, és hogy harcoljunk egymásért. Azt mondta, szenvedni fogunk, mert nagyszerű csapat ellen játszunk, de keménynek kell maradnunk, az első perctől az utolsóig harcolnunk kell. Megfogadtuk a tanácsát, és Horvátország ellen is így teszünk!”
Most aligha kap egy hatost Panama Angliától
Anglia világbajnoki szereplése az első válaszútjához érkezett. A Horvátország elleni káprázatos 4–2-es győzelem a nyitó meccsen még azt sugallta, Thomas Tuchel csapata végre megtalálta a kulcsot ahhoz, hogy véget vessen a hat évtizede tartó vb-vesszőfutásnak. Harry Kane duplázott, Anglia felszabadult támadójátékot mutatott, és hirtelen a csillagos ég lett a határ. Aztán jött Ghána, és a bostoni sovány 0–0 visszahozta Angliát a földre, rámutatva azokra az ismerős frusztrációkra, amelyek a nagyobb tornákon rendre kísértik őket. Ennek ellenére persze Anglia úgy vág neki a Panama elleni mérkőzésnek, hogy a csoportelsőség karnyújtásnyira van. Négy ponttal áll, akárcsak Ghána, Horvátországnak pedig három van.
„Akadtak jó pillanataink Ghána ellen, de sok mindent ki kell javítanunk – idézte Harry Kane-t a Reuters. – Nincs miért aggódni, és remélhetőleg Panama ellen helyrehozhatjuk a dolgokat.”
A figyelem elsősorban ismét Kane-re, illetve Jude Bellinghamre irányul. Kane továbbra is Anglia talizmánja és legmegbízhatóbb góllövője, míg Bellingham azon képessége, hogy feltörje a tömörülő védelmeket, kulcsfontosságú lehet a panamai csapat ellen, amely várhatóan hosszú időszakokat tölt labda nélkül.
A közép-amerikaiak lenyűgöző, fegyelmezett védekezésre és szervezettségre épülő selejtező után érkeztek Észak-Amerikába, nyolc mérkőzésen mindössze négy gólt kaptak. A vb azonban sokkal keményebb vizsgának bizonyult, és bár csak két gólt engedtek ellenfeleiknek, szerezni még nem tudtak egyet sem, így pedig nem lehetett továbbjutni a gólrekordot hozó tornán.
Angliának szép emlékei vannak erről a párosításról: a nyolc évvel ezelőtti oroszországi tornán az akkor vb-újonc Panama ellen 6–1-es angol siker született Nyizsnyij Novgorodban, Kane mesterhármast szerzett.
|AZ L-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Anglia
2
1
1
–
4–2
+2
4
|2. Ghána
2
1
1
–
1–0
+1
4
|3. Horvátország
2
1
–
1
3–4
–1
3
|4. Panama
2
–
–
2
0–2
–2
0