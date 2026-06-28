Ha június 28. és futball-vb, akkor mesterötös, aranygól és az egyetlen Puskás-díjas vb-bomba

Öt fontos, gólokkal kapcsolatos rekordbejegyzés íródott ezen a napon a labdarúgó-világbajnokságok öröknaptárába: egymeccses gólkirály lett Oleg Szalenko, a legtermékenyebb gólkirály pedig Just Fontaine; a legidősebb világbajnoki gólszerző Roger Milla, az első aranygól tulajdonosa Laurent Blanc, míg James Rodríguez beágyúzta a vb-k történetének első és eddig egyetlen Puskás-díjas gólját.

Videókkal, korabeli újságcímlapokkal és fotókkal illusztrált sorozatunk mai epizódja ide kattintva érhető el!

