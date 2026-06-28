Huszonkét év után először japán győzelem a MotoGP-ben, Martín a vb élére állt

A szombati időmérőn az első négy rejthelyet megszerző, a sprintfutam első öt helyéből négyet megszerző Aprilia motorjai uralták a vasárnapi versenyt is. A rajttól ezúttal Ogura Aj jött el a legjobban, de a pole pozíciós Jorge Martín hamar visszavette az első helyet, és a mögötte zajló csatákat kihasználva a 2024-es világbajnok meglógott az üldözőitől.

A futamot a vb-pontverseny élén Martín előtt kilencpontos előnnyel kezdő Marco Bezzecchi a Ducatikkal csatázva elesett, így a Magyar és a Cseh Nagydíj után sorozatban a harmadik fő versenyen maradt pont nélkül. Nagy sebességnél bukott, megütötte magát, a pálya ügyeletére vitték kivizsgálásra.

A verseny korai szakaszát átvészelő három Aprilia féltávhoz érve meglógott a Ducatiktól, a gyári Aprilián ülő Martínra felzárkózott a sprintfutamot megnyerő Raúl Fernández, majd a másik Trackhouse Apriliával Ogura is. Tíz körrel a vége előtt Fernández megelőzte Martínt, s nem sokkal később a japán is elment a gyári versenyző mellett. Pedig Ogura motorja néhány körrel korábban lemaradt, a hátsó tengelynél a kanyarokban egy alkatrész leért az aszfaltra, és szikrákat szórt.

A sprinteket is beleértve a legutóbbi három futamot a második helyen záró Ogura ezt követően csapattársát is faképnél hagyta, és végül fölényes győzelmet aratott – először győzött a királykategóriában, megtörve Japán 22 éve tartó nyeretlenségi sorozatát (2004-ben Tamada Makoto győzött).

Martín a harmadik helyen célba érve átvette a vezetést a vb-pontversenyben, hét ponttal vezet Bezzecchi előtt.

A három Aprilia mögött három Ducati ért célba, a szombaton dobogós Fabio Di Giannantonio annak ellenére megelőzte a Márquez testvéreket, hogy a vb-címvédő Marc Márquezt leterelte az útról, amiért hosszú körös büntetést kapott, és újból meg kellett előznie munkatársait. A sérülése után visszatérő Álex Márquez ötödik lett, míg bátyja, Marc hatodikként futott be, de őt a pálya elhagyása miatt megbüntették, így a hivatalos végeredményben a KTM-es Enea Bastianini lett a hatodik..

A KTM-es Pedro Acosta és a ducatis Francesco Bagnaia műszaki hiba miatt adta fel a versenyt.

A világbajnokság egy hét szünet után Németországban folytatódik a Sachsenringen, majd egy hónapos nyári szünet vár a mezőnyre.

GYORSASÁGIMOTOROS-VB

HOLLAND NAGYDÍJ, ASSEN

MotoGP (26 kör, 118.092 km)

1. Ogura Aj (japán, Trackhouse-Aprilia) 40:21.900 perc

2. Raúl Fernández (spanyol, Trackhouse-Aprilia) 2.004 másodperc hátrány

3. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 3.512 mp h.

4. Fabio Di Giannantonio (olasz, VR46-Ducati) 9.315 mp h.

5. Álex Márquez (spanyol, Gresini Ducati) 10.140 mp h.

6. Enea Bastianini (olasz, Tech3 KTM) 10.388 mp h.

Az állás: 1. Martín 193 pont, 2. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 186, 3. Di Giannantonio 177

Moto2 (22 kör, 99.924 km)

1. David Alonso (kolumbiai, Kalex) 35:33.175 perc

2. Manuel González (spanyol, Kalex) 0.024 mp h.

3. Senna Agius (ausztrál, Kalex) 0.234 mp h.

Az állás: 1. González 185.5 pont, 2. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 128, 2. Agius 123

Moto3 (20 kör, 90.84 km)

1. Máximo Quiles (spanyol, KTM) 33:51.801 perc

2. David Almansa (spanyol, KTM) 0.513 mp h.

3. Marco Morelli (spanyol, KTM) 2.433 mp h.

Az állás: 1.Quiles 211 pont, 2. Álvaro Carpe (spanyol, KTM) 121, 3. Almansa 109

