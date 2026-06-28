Sipos Adrián: Örökké hálásak leszünk Chema Rodrígueznek

Szívhez szóló szavakkal búcsúzott a magyar férfi kézilabda-válogatott éléről a minap menesztett Chema Rodrígueztől Sipos Adrián, a nemzeti csapat játékosa.

„Nehéz szavakba önteni, mennyit jelentettél nekünk. Nemcsak edzőnk voltál, hanem biztos pont is, aki mindig hitt bennünk, támogatott minket, és akkor is mellettünk állt, amikor talán mi magunk sem hittünk eléggé” – írta vasárnap a közösségi oldalán az Európa-liga-címvédő német MT Melsungen beállója.

A spanyol edző először 2019 júliusától 2022 márciusáig dolgozott a magyar válogatott mellett Nagy Lászlóval együtt Gulyás István szövetségi kapitány segítőjeként. Ebben az időszakban a válogatott 2021-ben megnyerte az Eurokupát, a világbajnokságon 2019-ben tizedik, 2021-ben ötödik, az Európa-bajnokságon 2020-ban kilencedik, 2022-ben hazai pályán pedig 15. lett – ez utóbbi története legrosszabb eredménye kontinenstornán.

Az MKSZ 2022 márciusában kinevezte szövetségi kapitánynak. Irányításával a válogatott a vb-n 2023-ban és tavaly egyaránt nyolcadik, az Eb-n 2024-ben – története legjobb eredményét elérve – ötödik, idén pedig tizedik lett. Két évvel ezelőtt kijutott a párizsi olimpiára, amelyen tizedikként zárt.

Chema Rodríguez 2024 márciusában meghosszabbított szerződése 2028. augusztus 31-ig szólt, idén májusban azonban a csapat a Szerbia elleni világbajnoki selejtezőt összesítésben egy góllal elveszítette, így nem jutott ki a januári, németországi, olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, amelyre szabadkártyát sem kapott. Bár sajtóhírek szerint a keret tagjai lobbiztak érte a szövetségnél, és közös levelet is írtak a maradásáért, az elnökség mégis a menesztése mellett döntött.

„Te nemcsak csapatot építettél, hanem egy igazi közösséget, egy családot. Olyan közeget teremtettél, ahol számítottunk egymásra, ahol fejlődhettünk, és ahol jó volt tartozni valahová. Ez az, amit soha nem fogunk elfelejteni” – írta Sipos, aki 2019 óta alapembere a nemzeti csapat védelmének.

Hozzátette: azért is fáj, hogy már nem dolgozhatnak tovább együtt Rodríguezzel, mert számukra ő volt az az ember, akivel igazán működött minden, de továbbviszik magukkal mindazt, amit tőle kaptak, a hozzáállást, az erőt, az összetartást.

„Köszönünk mindent: a türelmet, a bizalmat, a motivációt és azt, hogy mindig hittél bennünk. Hiányozni fogsz, és örökké hálásak leszünk neked. Nagyon remélem, hogy útjaink egyszer újra találkoznak” – írta Sipos Adrián, aki eddig 110 mérkőzésen 52 gólt szerzett nemzeti színekben.