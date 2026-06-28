A Bahrain nem nevezte Valter Attilát a Tour de France-ra

A közel-keleti együttes vasárnap tette közzé a francia körversenyen rajthoz álló nyolcfős névsorát, amelyben nincs ott a magyar kerekes.

A Bahraint a 2022-es Tour de Hongrie kékestetői szakaszán diadalmaskodó olasz Antonio Tiberi, a pályafutása utolsó idényét teljesítő, 38 esztendős honfitársa, Damiano Caruso, a francia Lenny Martinez, a szlovén Matej Mohoric, a német Phil Bauhaus, a mindössze 22 éves belga Vlad Van Mechelen, a lengyel Kamil Gradek, valamint az ausztrál Robert Stannard képviseli.

A 23 csapat 184 kerékpárosa 3333 kilométert teljesít július 26-i, párizsi befutóig, a versenyt az M4 Sport közvetíti.

