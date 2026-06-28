Nemzeti Sportrádió

F1, Osztrák Nagydíj, verseny

H. L.H. L.
2026.06.28. 14:35
Fotó: AFP
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verseny F1 Formula–1 Osztrák Nagydíj
George Russell várja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Osztrák Nagydjíon. Mellőle Charles Leclerc ragaszkodhat el, míg a második soron Lewis Hamilton és a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli osztozik. Max Verstappen az ötödik, míg a két McLaren a hatodik-hetedik helyről kíván előrébb lépni. Arról, hogy miként alakul az év nyolcadik futama, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

 

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Antonelli magát hibáztatta a negyedik hely miatt, Russell megtarthatta a rajtelsőséget Spielbergben.

 

OSZTRÁK NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

1.George RussellbritMercedes
2.Charles LeclercmonacóiFerrari
3.Lewis HamiltonbritFerrari
4.Kimi AntonelliolaszMercedes
5.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford
6.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes
7.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes
8.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford
9.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford
10.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford
11.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes
12.Gabriel BortoletobrazilAudi
13.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari
14.Nico HülkenbergnémetAudi
15.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari
16.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes
17.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes
18.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes
19.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari
20.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari
21.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda
22.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda
39. OSZTRÁK NAGYDÍJ
JÚNIUS 26, PÉNTEK
1. szabadedzés1. Antonelli 1:07.796
2. szabadedzés1. Antonelli 1:07.014
JÚNIUS 27., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:07.096
Időmérő1. Russell 1:06.113
JÚNIUS 28., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 307.018 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Brit Nagydíj, Silverstonejúlius 5., 16.00
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00

 

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