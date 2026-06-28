F1, Osztrák Nagydíj, verseny
George Russell várja az élről a piros lámpák kialvását a Formula–1-es Osztrák Nagydjíon. Mellőle Charles Leclerc ragaszkodhat el, míg a második soron Lewis Hamilton és a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli osztozik. Max Verstappen az ötödik, míg a két McLaren a hatodik-hetedik helyről kíván előrébb lépni. Arról, hogy miként alakul az év nyolcadik futama, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
OSZTRÁK NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|2.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|3.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|4.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|5.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|6.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|7.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|8.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|9.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|10.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|11.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|12.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|13.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|14.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|15.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|16.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|17.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|18.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|19.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|20.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|21.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|22.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|39. OSZTRÁK NAGYDÍJ
|JÚNIUS 26, PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Antonelli 1:07.796
|2. szabadedzés
|1. Antonelli 1:07.014
|JÚNIUS 27., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:07.096
|Időmérő
|1. Russell 1:06.113
|JÚNIUS 28., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 307.018 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00
|Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
|július 19., 15.00
|Magyar Nagydíj, Mogyoród
|július 26., 15.00
Legfrissebb hírek
A Mercedest aggasztja a McLaren tempója az Osztrák Nagydíjon
F1
2026.06.26. 22:45
Ezek is érdekelhetik