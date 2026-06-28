Nemzeti Sportrádió

Az egekbe szöktek a jegyárak a portugálok és a horvátok torontói mérkőzésére

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.06.28. 15:40
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Illusztráció: Getty Images
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Portugália vb 2026 vb-hírfolyam jegyárak
Viszonteladói oldalakon az egekbe szöktek a jegyárak az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó-világbajnokság Portugália–Horvátország mérkőzésére, amelyet az egyenes kieséses szakasz első körében rendeznek Torontóban, közép-európai idő szerint pénteken 1 órától.

A Ticketdata internetes oldal adatai alapján – az árakat összehasonlító portál több viszonteladót figyel – a legjobb 32 között erre a találkozóra a legmagasabb a kezdő jegyár, a legolcsóbb belépő átlagára szombaton késő este 3225 dollár (kb egymillió forint) volt – a szombati, Kolumbia–Portugália csoportmérkőzés előtt ennek még a felét sem érte el.

Utóbbi meccsen nem született gól, és csak utána dőlt el, hogy az európai válogatott az első, a dél-amerikai a második helyen jut tovább, és így előbbiek lesznek Torontóban az L-csoportban második helyen záró horvátok ellenfelei. A két rivális rutinos kulcsemberei, a 41 éves Cristiano Ronaldo és a 40 éves Luka Modric világviszonylatban egyaránt húzónév, nem mellékesen 2012-től hat idényen át klubtársak voltak egy kifejezetten sikeres korszakát élő Real Madridban.

A nemzetközi szövetség (FIFA) az idei vb-n dinamikus árképzési rendszert alkalmaz, amelyben – az Egyesült Államokban bejáratott formula alapján – a kereslet szabja meg az árak alakulását, és már a csoportmérkőzések során 1000 dollár fölé emelte a viszonteladói jegyek árát. A FIFA ugyanakkor felhívta az érdeklődők figyelmet, hogy kizárólag a saját, hivatalos viszonteladási platformját használják jegyvásárlásra, mert csak az ott értékesített jegyekre vállal garanciát.

 

Portugália vb 2026 vb-hírfolyam jegyárak
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