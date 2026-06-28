Vb 2026: „Semmit sem tudok Boszniáról, és nem is akarok” – botrány lett belőle

„Nem tudnám megmutatni a térképen Boszniát. Semmit sem tudok róla, és nem is akarok tudni semmit – mondta az ABC 7 riportere, Abigail Vélez élő bejelentkezésében, amikor kiderült, hogy az Egyesült Államok válogatottjára az európai csapat vár a következő fordulóban. – Ez azért van, mert az Egyesült Államok csapat visszatért és jobb, mint valaha. Bosznia készülj fel a jövő szerdai meccsre, mert bár nem akarod, de meg fogod kapni a magadét.”

A kommentár nagy felháborodást váltott ki, amiért Abigail Vélez utólag elnézést kért a közösségi oldalán.

„Elnézést kérek Bosznia népétől és a labdarúgó-válogatottjuktól. A világbajnokságnak a világ minden táján egyesülő közösségekről kell szólnia, és a megjegyzésem nem ezt a szellemet tükrözte. Ez egy gyenge vicc volt a világbajnoki sorozattal kapcsolatban. Túl messzire mentem, meggondolatlan és érzéketlen voltam. A legjobbakat kívánom minden csapatnak a világbajnoki útjuk során” – fogalmazott a közösségi oldalán Vélez.

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