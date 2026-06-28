Az egyetlen vb-mesterötöstől az első aranygólon át James Rodríguez Puskás-díjas bombájáig – vb-videók

A június 28-i világbajnoki játéknapon

• lett a vb-történelem egymeccses gólkirálya Oleg Szalenko;

• lett a vb-k legtermékenyebb gólkirálya Just Fontaine;

• lett a legidősebb világbajnoki gólszerző Roger Milla;

• lett az első aranygól tulajdonosa Laurent Blanc;

• lőtte James Rodríguez a vb-k történetének első és eddig egyetlen Puskás-díjas gólját – mindannyiuk produkcióját megnézhetik mai összeállításunk videóin.

Jelentős szereplője a napnak a lengyel Zbigniew Boniek, továbbá a francia válogatott is, volt feladata két kiváló magyar játékvezetőnek, Palotai Károlynak és Puhl Sándornak, s rendeztek két emlékezetes brazil–chilei csatát is…

1950: A HÁZIGAZDA BRAZÍLIA VÁRATLANUL AKADÁLYBA ÜTKÖZIK

A brazil sajtó szerint a Svájc elleni meccs sötét napként vonul be a selecao történetébe

Az 1950-es torna Rio de Janeiró-i nyitányán kiütéssel nyert a hazai válogatott, a másik brazil futballfellegvár, Sao Paulo azonban nem hozott szerencsét neki. A második csoportmérkőzésen Alfredo már a 2. percben megszerezte a vezetést a braziloknak, Baltazar megtette ugyanezt a 43. percben, de minden idők egyik legjobb svájci támadója, Jacques Fatton mindkétszer válaszolt – másodszor a 88. percben, és e góllal Svájc meglepetésre pontot rabolt a házigazdától. VIDEÓ ITT!

S mivel a másik mérkőzésen Jugoszlávia megszerezte második győzelmét is (az ellenfél Mexikó volt), lépéselőnybe került az egyetlen továbbjutó pozícióért, az első helyért zajló versenyfutásban. VIDEÓ ITT!

A brazilok győzelmi kényszerrel várták a „plávik” elleni rangadót.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Sao Paulo Brazília–Svájc 2:2 Porto Alegre Jugoszlávia–Mexikó 4:1 VB 1950, BRAZÍLIA – JÚNIUS 28.

Just Fontaine a Paris Match egyik 1958-as címlapján – mellékszál: a kép tanúsága szerint az 1956-os forradalomról híres képriportot közlő lap eme száma is foglalkozott hazánkkal

1958: A FRANCIÁK HATOT VÁGNAK A CÍMVÉDŐNEK, ÖVÉK A BRONZÉREM

A címvédő nyugatnémetek érem nélkül utaztak haza a svédországi tornáról, miután a göteborgi bronzmérkőzésen – a két ország és a vb-múlt egyik klasszikus csatájában – egyértelmű vereséget szenvedtek a franciáktól.

A megelőző öt francia meccs mindegyikén eredményes Just Fontaine erre a napra is tartogatott négy gólt, és a tornán szerzett 13 találatával minden idők legeredményesebb vb-gólkirálya lett.

Ahhoz képest, hogy Svédországba érkezésekor csupán öt válogatott mérkőzés volt mögötte, ez egészen lenyűgöző produkció.

A német Helmut Rahnnak sem volt oka szégyenkezni, hiszen a berni hős is gólt szerzett a bronzmeccsen; a hat német mérkőzésből csupán egyen nem talált a kapuba. VIDEÓ ITT!

Zbigniew Boniek a Tempo vb-magazinjának címlapján

1982: BONIEK MESTERHÁRMASSAL INTÉZI EL A BELGÁKAT

A spanyolországi világbajnokságon ezen a napon kezdődtek meg a küzdelmek a középdöntőben: a legjobb tizenkét csapat négy csoportban vetélkedett az elődöntőbe kerülésért. Az A-csoportban a lengyelek, ha úgy tetszik, elégtételt vettek a belgákon a magyarok nevében: Zbigniew Boniek mesterhármasával legázolták a mieink csoportjából továbbjutó „vörös ördögöket”.

Zibi triplája élményszámba ment, volt benne léc alá suvasztott bomba, ívelt fejessel befejezett nagyszerű támadás, valamint kapuskikerülős csellel fűszerezett gurítás. A megelőző 53 válogatott mérkőzésén duplát is csak egyszer (az 1978-as vb-n, Mexikó ellen) elérő lengyel középpályásnak ez volt az egyetlen mesterhármasa a nemzeti csapatban. VIDEÓ ITT!

Elérte a végzet az osztrákokat is, akik utolsó csoportmeccsükön – finoman fogalmazva – nem szakadtak meg a nyugatnémetek legyőzése érdekében. Georg Schmidt csapata nem tudott felpörögni a középdöntő madridi nyitányára sem, kikapott a franciáktól, akiknek egyetlen, de annál szebb gólját Bernard Genghini lőtte egy tökéletesen végrehajtott szabadrúgásból. A mérkőzést Palotai Károly vezette. VIDEÓ ITT!

1986: AZ EURÓPA-BAJNOK FRANCIÁK MEGINT HAZAVISZIK A BRONZÉRMET

Csalódást okozott az elődöntő elvesztése, de a „kékek” akarják a dobogót – nyugtatta meg olvasóit a francia sportnapilap a bronzmeccs előtt

A belgák szinte ugyanazzal a csapattal vették fel a küzdelmet a mexikói torna bronzmérkőzésén, amelyikkel az argentinok elleni elődöntőt vívták, ami arra utalt, hogy nagyon vágynak a harmadik helyre. Eközben Henri Michel, a franciák szövetségi kapitánya hét addigi tartalékot is a kezdőbe nevezett – többek között az egyenes kieséses szakaszban addig nem szereplő ifjú tehetséget, a 22 esztendős Jean-Pierre Papint –, és végül az ő stratégiája jött be, pihentebb játékosai jobban bírták a hosszabbítást.

Jan Ceulemans góljával a belgák vezettek, Jean-Marc Ferreri és a későbbi aranylabdás Papin fordított, ám Nico Claesen 73. percbeli gólja a hosszabbítást jelentette. A ráadásban aztán betalált a négy évvel korábban még kulcsembernek számító, egy passzussal feljebb csodagólt szerző Genghini – ezen a vb-n ez volt az egyetlen meccse –, majd Manuel Amoros büntetőből beállította a végeredményt. A bronzérem az Európa-bajnok franciáké lett. VIDEÓ ITT!

A 3. HELYÉRT Puebla Franciaország–Belgium 4–2– hosszabbítás után VB 1986, MEXIKÓ – JÚNIUS 28.

1994: KÉT GÓLREKORD AZ EGYIK CSOPORTBAN, SORSOLÁS A MÁSIKBAN

A B-csoportban Brazília és Svédország Puhl Sándor bíráskodása mellett döntetlent játszott egymással, és továbbjutott: Kennet Andersson átemeléses gólját Romário ravasz lapos lövéssel válaszolta meg az első félidő hajrájában. Ki hitte volna, hogy a két csapat két héttel később újra egymásba fut majd? VIDEÓ ITT!

Roger Milla és Oleg Szalenko a lefújás után (Fotó: AFP)

Ám nem a fenti meccs, hanem Oroszország és Kamerun ugyanaznap lejátszott találkozója maradt beszédtéma, hiszen azon két vb-rekord is született. Az orosz Oleg Szalenko az egyetlen futballista, aki egy vb-mérkőzésen ötször talált a kapuba, míg a kameruni Roger Milla 42 évesen és 39 naposan a vb-történelem legidősebb gólszerzője lett. VIDEÓ ITT!

Milla már a megelőző vb előtt levezetett, és csupán Kamerun államelnökének kérésére utazott el az olaszországi tornára, amelyen végül a románoknak és a kolumbiaiaknak is két gólt lőtt.

Jutott még egy kuriózum június 28-ára az amerikai tornán, pontosabban egy egész kuriózumhalmaz. Az E-csoport utolsó két mérkőzése döntetlent hozott (az olasz–mexikói mérkőzés góljainak VIDEÓJA ITT!), ami azt jelentette, hogy mind a négy csapat négy ponttal és nullás gólkülönbséggel zárt. A legtöbb gólt szerző Mexikó továbbjutott, a legkevesebbel álló Norvégia kiesett, a teljesen egyforma mérleggel végző Írország és Olaszország sorrendjének megállapításához (ahogyan arra éber fórumozóink évekkel ezelőtt nagyon helyesen rámutattak, köszönet érte, ezer bocsánat a szezon-fazonért!) nem volt szükség sorsolásra, az egymás elleni eredmény rangsorolt az írek javára.

A harmadik helyre szoruló olaszoknak sem kellett búcsúzniuk, hiszen az amerikai ama világbajnokságok közé tartozott (a harmadik, egyben az utolsó volt a sorban), amelyeken a hat csoportharmadik közül a négy legjobb – így Olaszország is – továbbjutott.

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Detroit Brazília–Svédország 1–1 San Francisco Oroszország–Kamerun 6–1 Washington Olaszország–Mexikó 1–1 New York Írország–Norvégia 0–0 VB 1994, EGYESÜLT ÁLLAMOK – JÚNIUS 28.

Az a bizonyos Blanc-lövés

1998: LAURENT BLANC LÖVI A VB-TÖRTÉNELEM ELSŐ ARANYGÓLJÁT

A franciaországi torna június 28-i játéknapján született meg a világbajnokságok történetének első aranygólja. A franciák az eltiltott Zinédine Zidane nélkül fogtak neki a paraguayi védőfal lebontásának a nyolcaddöntőben, volt is helyzetük jócskán, de José Luis Chilavert kapus rendre mentett, s egyszer a kapufa is kisegítette.

A hosszabbítás 23. percben azonban már nem volt menekvés, az előrehúzódó francia középhátvéd, Laurent Blanc közelről a paraguayi kapuba lőtt, ami az újonnan meghonosított „aranygólszabály” értelmében a mérkőzés végét is jelentette. Paraguay a „hirtelen halál” első áldozata lett, Franciaország bejutott a legjobb nyolc közé. VIDEÓ ITT!

Továbbjutott a franciák korábbi csoportellenfele, Dánia is, amely Peter Möller és Brian Laudrup találata révén már a 12. percben két góllal vezetett Nigéria ellen. A fordulás után Ebbe Sand megszerezte első válogatott gólját (gyönyörű volt a kiugratás, gyönyörű a befejezés), Thomas Helveg meg a másodikat (s egyben az utolsót, noha 107 válogatott meccséből 74 még hátravolt), a sokkal többre taksált afrikai csapatnak az elpuskázott helyzetek után csupán a szépítésre futotta Tijani Babangida révén. VIDEÓ ITT!

NYOLCADDÖNTŐ Lens Franciaország–Paraguay 1–0– hosszabbítás után Saint-Denis Dánia–Nigéria 4–1 VB 1998, FRANCIAORSZÁG – JÚNIUS 28.

Brazil siker – forrósodik a helyzet, újra jönnek a hollandok

2010: BRAZÍLIA FÉLRESÖPRI CHILÉT

Az ötletes, bevállalós támadójátékért dicsért Chile csak bő fél órán keresztül volt képes lépést tartani Brazíliával. Juan fejesből született vezető gólját egy kontra végén gyorsan követte Luis Fabiano találata (35. és 38. perc), és mire eltelt egy óra a meccsből, már Robinho neve is bekerült a gólszerzők közé, köszönhetően a vb-n először kezdő Ramires remek előkészítésének. Dunga csapatának aranyreményei megalapozottnak tűntek ezen a johannesburgi estén. VIDEÓ ITT!

Hollandia a sérülés miatt a vb-n addig csak 17 perc erejéig bevetett, de most végre kezdő Arjen Robben lövésével a 18. percben megszerezte a vezetést Szlovákia ellen, ezt követően kézben tartotta a meccset, sőt a hajrában egy kapushibát kihasználva Wesley Sneijder újabb góllal biztossá tette a továbbjutást. Robert Vittek, a négy nappal korábbi olaszverés főhőse a lefújás előtt értékesített egy büntetőt, így csapata tisztes vereséggel, ő pedig szép gyűjteménnyel, négy góllal léphetett le a vb színpadáról. VIDEÓ ITT!

Történelmi tett – Kolumbia először negyeddöntős

2014: MEGSZÜLETIK A TORNA LEGSZEBB GÓLJA

Ha Júlio César nem véd szenzációsan, ha Mauricio Pinilla hosszabbításbeli lövésénél nem menti meg a léc a brazilokat, korán gyászba borult volna a 20. világbajnokság – de nem így történt: Chile, mint addig mindig a vb-k egyenes kieséses szakaszában (1962-ben, 1998-ban és ahogyan néhány sorral feljebb láthattuk, 2010-ben), negyedszer is kikapott Brazíliától. A brazilok összességében többet támadtak, több gólszerzési lehetőségük adódott, és a rendes játékidőben David Luiz gólját hiába válaszolta meg Alexis Sánchez, a szétlövés – amelynek során César két lövést védett, Neymar belőtte az ötödiket, Gonzalo Jara pedig a kapufát találta el –, ha lehet így fogalmazni, igazságot tett. VIDEÓ ITT!

A játéknap másik dél-amerikai párharcára Uruguay az eltiltott Luis Suárez nélkül állt ki, ami az egyébként is esélyesebbnek tekintett Kolumbia malmára hajtotta a vizet. Nem is borult a papírforma, a mindhárom csoportmeccsen a kapuba találó James Rodríguez ezúttal két gólt is lőtt. Az elsővel nemcsak a torna legszebb góljáról döntő közönségszavazást nyerte meg, hanem a 2014-es esztendő legszebb góljáért járó Puskás-díjat is elhódította. VIDEÓ ITT!

NYOLCADDÖNTŐ Belo Horizonte Brazília–Chile 1–1, 11-esekkel 3–2 Rio de Janeiro Kolumbia–Uruguay 2–0 VB 2014, BRAZÍLIA – JÚNIUS 28.

A belgák máris pályára szólították Japánt. Nem sejtették, milyen izgalmas lesz…

2018: BELGA–ANGOL RANGADÓ A CSOPORTELSŐSÉG ELKERÜLÉSÉÉRT…

Az angol és a belga táborban tudták, hogy amelyikük megnyeri a G-csoport rangadóját, az a csoportelsőség mellé jutalmul nehezebb ágat kap a folytatásra, mint a vesztes. Talán ez is motiválta a két szövetségi kapitányt, hogy bátran felforgassák addig jól működő csapatukat: Roberto Martínez kilenc helyen frissítette a belga válogatottat, Gareth Southgate pedig nyolc új embert jelölt a kezdőbe az előző meccshez képest… Végül is lett győztese a meccsnek, Adnan Januzaj góljával a belgák nyertek, és ha esetleg akadt „vörös ördög”, aki nem örült ennek teljes szívből, azt azért büszkén nyugtázhatta: 82 évnyi nyeretlenséget szakítottak meg Anglia ellen. VIDEÓ ITT!

A torna legidősebb csapata (Panama) vagy a mezőny sérülések talán leginkább sújtotta válogatottja (Tunézia) búcsúzik szépen Oroszországtól? Ez volt a szaranszki találkozó nagy kérdése. Bár egy megpattanó lövéssel Panama szerzett vezetést (Jaszin Meriahnak a vb-történelem 50. öngólját könyvelték el), a gólt és gólpasszt jegyző Vahbi Kazri vezérletével Tunézia nyert, amely első vb-győzelme után 40 évvel elkönyvelhette a másodikat is. VIDEÓ ITT!

Japán csoportelsőként várta a lengyelek elleni meccset, s mivel a döntetlen garantálta volna a továbbjutását, Nisino Akira szövetségi kapitány mindent alá is rendelt ennek: az előző összeállításon hat helyen változtatva biztonságra rendezte be csapatát. Nem jött be: Jan Bednarek közeli lövésével a becsületükért harcoló lengyelek nyertek, így aztán az ázsiaiak aggódva figyelhették, milyen eredménnyel ér véget a másik mérkőzés… VIDEÓ ITT!

…nos, 1–0 lett az is, a győzelmi kényszerben lévő kolumbiaiak Yerry Mina fejesével legyűrték Szenegált, amivel korábban sohasem látott helyzet állt elő: a holtversenyben végző Japán és Szenegál között a fair play pontszám alapján alakult ki a sorrend. Szenegál azért esett ki, mert a csoportkörben több sárga lapot kapott, mint Japán. Szenegál búcsúja azt is jelentette, hogy 1982 óta először nem jutott tovább afrikai válogatott a csoportkörből. VIDEÓ ITT!

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK Kalinyingrád Anglia–Belgium 0–1 Szaranszk Panama–Tunézia 1–2 Volgográd Japán–Lengyelország 0–1 Szamara Szenegál–Kolumbia 0–1 VB 2018, OROSZORSZÁG – JÚNIUS 28.

KATARI KITÉRŐ

A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!

Megcsinálták! – Szenegál a legjobb 16 között

2022. NOVEMBER 29.: ECUADOR–SZENEGÁL 1–2. A két válogatott ki-ki meccset vívott egymással a továbbjutásért, sejtvén, hogy a párhuzamosan zajló mérkőzésen Hollandia besöpri a három pontot a gyengécske Katar ellen. Szenegál kezdett jobban, és az első félidő hajrájában Ismaïla Sarr kiharcolt, majd magabiztosan belőtt egy tizenegyest. A második játékrészben módosult a képlet, Moisés Caicedo közelről gólra is váltotta az ecuadori mezőnyfölényt. Csakhogy perceken belül jött a válasz! A csapatkapitány, Kalidou Koulibaly egy beívelés után bevágta a szenegáliak második, továbbjutást érő gólját. Koulibaly a 67. mérkőzésén szerezte meg az első gólját a válogatottban; alighanem a sors akarta, hogy pont ezen a meccsen törjön meg a jég, hiszen különleges napot írtak. Egyedi karszalagján a kapitány is emlékeztetett arra, hogy Szenegál napra pontosan öt évvel korábban, 2020. november 29-én veszítette el első vb-hősét, Papa Bouba Diopot... Méltó volt a megemlékezés, Szenegál a sérült Sadio Mané nélkül is kiharcolta a továbbjutást! VIDEÓ ITT!